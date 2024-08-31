Как сотрудники ДПС могут обходить видеорегистраторы: что стоит за открытым багажником

Автоюрист объяснил, зачем инспекторы ГАИ открывают багажник патрульного автомобиля

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Многие автомобилисты обращали внимание на то, что патрульные автомобили ДПС нередко стоят на обочине с открытым багажником. Обычно общение инспекторов с водителями происходит именно возле приподнятой крышки багажного отсека. Автоюрист в интервью порталу njcar. ru рассказал, почему полицейские часто выбирают именно такое место для общения.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Согласно постановлению Министерства внутренних дел России от 22 февраля 2013 года №1/1523, все патрульные автомобили ДПС должны быть оборудованы служебными видеорегистраторами. Эти устройства предназначены для контроля за действиями полицейских и защиты их самих. Видеорегистраторы фиксируют происходящее спереди, внутри салона и с задней части машины, и их нельзя выключать во время патрулирования.

Карты памяти с записью выдаются на смену и возвращаются в отделение после её завершения.

Когда открывается дверь багажного отсека, камера заднего видеорегистратора оказывается заблокированной, и все события, происходящие за машиной, не попадают на запись. Это создает "мертвую зону", которая может быть использована для сокрытия неправомерных действий, таких как получение взятки.

Опытные автомобилисты знают, что в случае взятки инспекторы ГАИ стараются не брать деньги в руки, а указывают на место, где их можно оставить. Багажник патрульного автомобиля идеально подходит для такой цели. После того как деньги положены в багажное отделение, инспектору остается только закрыть его и уйти. В случае подозрений он всегда может утверждать, что деньги были оставлены без его ведома.

Хотя открытая крышка багажника сама по себе не является доказательством коррупции, это может быть тревожным сигналом. Если вы видите такую сцену на дороге, возможно, происходящее имеет скрытые мотивы.