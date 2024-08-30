Почему покупка дешевого полиса ОСАГО может обернуться арестом

Почему важно покупать ОСАГО только у проверенных компаний

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

В России многие автомобилисты считают полис ОСАГО бесполезным и стараются сэкономить, покупая его как можно дешевле через интернет. Однако такой подход может обернуться серьезными проблемами. Как рассказал представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru, за использование поддельного полиса ОСАГО водителя могут не только оштрафовать, но и арестовать на срок до шести месяцев.

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Согласно пункту 2.1.1 ПДД, каждый водитель обязан иметь при себе действующий полис ОСАГО и предъявлять его сотруднику ГАИ для проверки. Если при проверке выяснится, что полис поддельный, инспектор имеет право отстранить водителя от управления автомобилем до полного выяснения обстоятельств.

Законодательство России строго наказывает за использование поддельных документов. Водителю, уличенному в использовании фальшивого полиса ОСАГО, грозит наказание по статье 327 УК РФ. В зависимости от обстоятельств, это может быть штраф до половины годового заработка, штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы до 480 часов, или даже арест на срок до шести месяцев.

Чтобы избежать проблем, ГАИ рекомендует оформлять полис ОСАГО исключительно в офисах проверенных страховых компаний или через их официальные сайты. Это самый надежный способ избежать мошенничества и связанных с ним рисков.

Также важно быть осведомленным о возможных спорных ситуациях, которые могут возникнуть при проверке полиса сотрудниками ГАИ. Знание своих прав и соблюдение законов поможет избежать неприятностей на дороге.