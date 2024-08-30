Подготовка к продаже: как уборка и документы могут увеличить стоимость авто

Автоэксперт Хайцеэр: как подготовить автомобиль к продаже и не потерять в цене

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал рекомендации по правильной подготовке автомобиля к продаже. В первую очередь он советует провести тщательную уборку в салоне. Если в машине курили, необходимо полностью избавиться от запаха табака, так как это может существенно снизить стоимость автомобиля.

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Хайцеэр также подчеркивает важность документирования всех проведенных ремонтных работ, особенно тех, которые касались внешней части автомобиля. Это поможет легко объяснить и показать покупателю все изменения и улучшения, которые были сделаны.

"Чем более подробную историю автомобиля мы имеем, тем он ценнее", — отметил Хайцеэр, подчеркивая, что наличие полной и детальной информации о машине значительно повышает ее привлекательность на рынке.

Специалист также советует не позволять потенциальному покупателю садиться за руль во время осмотра автомобиля, так как риск ДТП никто не может исключить.