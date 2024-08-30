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Подготовка к продаже: как уборка и документы могут увеличить стоимость авто

Автоэксперт Хайцеэр: как подготовить автомобиль к продаже и не потерять в цене
1:04
Авто

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр дал рекомендации по правильной подготовке автомобиля к продаже. В первую очередь он советует провести тщательную уборку в салоне. Если в машине курили, необходимо полностью избавиться от запаха табака, так как это может существенно снизить стоимость автомобиля.

Автоэксперт Хайцеэр: как подготовить автомобиль к продаже и не потерять в цене
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Хайцеэр также подчеркивает важность документирования всех проведенных ремонтных работ, особенно тех, которые касались внешней части автомобиля. Это поможет легко объяснить и показать покупателю все изменения и улучшения, которые были сделаны.

"Чем более подробную историю автомобиля мы имеем, тем он ценнее", — отметил Хайцеэр, подчеркивая, что наличие полной и детальной информации о машине значительно повышает ее привлекательность на рынке.

Специалист также советует не позволять потенциальному покупателю садиться за руль во время осмотра автомобиля, так как риск ДТП никто не может исключить.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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