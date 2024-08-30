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Права водителей и ГАИ: как защитить себя от превышения полномочий

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2:24
Авто

Беспредел, который был распространен среди полицейских в 90-е годы, уже остался в прошлом, но не все россияне успели адаптироваться к новым условиям. Хотя случаи превышения полномочий со стороны правоохранителей встречаются и сегодня, многие граждане предпочитают закрывать на это глаза. Как отметил капитан полиции в беседе с порталом naavtotrasse. ru, сотрудники дорожной инспекции иногда предъявляют водителям необоснованные требования, выходя за рамки своих полномочий.

В полиции назвали запрещенные действия инспекторов ГАИ
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Одним из наиболее распространенных требований является просьба покинуть автомобиль. В соответствии с законом, сотрудник ГАИ имеет право потребовать это, но только при наличии убедительных оснований. Например, полицейский может подозревать водителя в нетрезвом состоянии, намереваться провести осмотр автомобиля и личных вещей, или использовать транспортное средство для служебных целей.

Также водителя могут пригласить для участия в составлении протокола в качестве свидетеля или участника.

Важно, чтобы водители знали свои права. Например, деятельность полицейских должна быть прозрачной, и ни один сотрудник ГАИ не имеет права запрещать водителю вести видеосъемку. Также при остановке инспектор обязан представиться и предъявить удостоверение, а при необходимости — показать его в развернутом виде вместе с личным жетоном.

При составлении протокола об административном правонарушении полицейский должен предоставить доказательства нарушения. Однако он не имеет права диктовать водителю, какие именно слова писать в протоколе.

Согласно закону, полицейский не обязан иметь веские основания для остановки автомобиля — остановка может быть произведена для проверки документов. Если же выявлено нарушение, это дает инспектору право на более тщательную проверку личности водителя и автомобиля.

Даже если водитель допустил нарушение, его присутствие при составлении протокола не является обязательным. Полицейский может оформить документ в патрульной машине и позже передать его водителю для подписи. При этом инспектор обязан предоставить водителю возможность ознакомиться с протоколом без оказания на него морального или психологического давления.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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