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Быстро темнеющее масло: опасный признак или залог здоровья двигателя

Что говорит цвет моторного масла о состоянии вашего двигателя
1:45
Авто

Моторное масло — одна из тех тем, которая всегда вызывает вопросы у автолюбителей. Особенно беспокоит водителей, когда только что замененное масло на щупе двигателя быстро становится темным. Моторист с 20-летним опытом работы поделился с порталом njcar. ru, когда на самом деле масло должно темнеть и почему некоторые отечественные масла уступают иностранным аналогам.

Что говорит цвет моторного масла о состоянии вашего двигателя
Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

До 2022 года российские автолюбители в основном предпочитали иностранные бренды моторных масел. Однако после скачка цен на импортные товары, вызванного валютными колебаниями, многие перешли на отечественные аналоги. Масла местного производства теперь стоят значительно дешевле, и вопрос "зачем переплачивать?" стал актуальным.

Многие автомобилисты заметили, что иностранное масло темнело почти сразу после замены, тогда как отечественные масла сохраняют золотисто-прозрачный цвет гораздо дольше, иногда до 3000 км пробега. Это породило миф о превосходстве российских масел.

На самом деле, быстрое потемнение масла — это признак его высокой моющей способности. Темный цвет указывает на то, что масло эффективно очищает двигатель от загрязнений, таких как сажа, которые образуются в процессе сгорания топлива. Если масло долго не темнеет, это может означать, что оно плохо справляется с задачей очистки, что может привести к накоплению загрязнений в двигателе и сокращению его срока службы.

Так что, если ваше масло темнеет вскоре после замены, это хороший знак — оно выполняет свою работу, защищая ваш двигатель.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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