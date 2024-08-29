Почему россияне всё чаще выбирают аренду автомобилей вместо покупки

"Ромир": 19% россиян считают каршеринг выгоднее владения машиной

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно исследованию холдинга "Ромир", почти каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг более выгодным вариантом по сравнению с владением личным автомобилем. Еще 9% опрошенных предпочитают использовать такси или брать автомобиль в долгосрочную аренду.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

Тем не менее, большинство респондентов (53%) по-прежнему убеждены, что покупка личного автомобиля остается наиболее экономным решением.

В последние годы использование каршеринга среди российских граждан заметно возросло, особенно на фоне стремительного роста цен на автомобили и подорожания услуг такси. Эта тенденция наиболее явно проявляется в крупных городах.

Эксперты прогнозируют, что популярность аренды автомобилей будет продолжать расти, и всё больше людей будут отказываться от владения личными транспортными средствами в пользу более гибких и экономичных вариантов.