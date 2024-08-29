Почему россияне всё чаще выбирают аренду автомобилей вместо покупки

Согласно исследованию холдинга "Ромир", почти каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг более выгодным вариантом по сравнению с владением личным автомобилем. Еще 9% опрошенных предпочитают использовать такси или брать автомобиль в долгосрочную аренду.
Тем не менее, большинство респондентов (53%) по-прежнему убеждены, что покупка личного автомобиля остается наиболее экономным решением.
В последние годы использование каршеринга среди российских граждан заметно возросло, особенно на фоне стремительного роста цен на автомобили и подорожания услуг такси. Эта тенденция наиболее явно проявляется в крупных городах.
Эксперты прогнозируют, что популярность аренды автомобилей будет продолжать расти, и всё больше людей будут отказываться от владения личными транспортными средствами в пользу более гибких и экономичных вариантов.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".