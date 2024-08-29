Скрытые опасности мощных моторов: что нужно учитывать при выборе авто

Мощные двигатели и ПДД: что должен знать каждый водитель

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие молодые водители по-прежнему выбирают автомобили, ориентируясь исключительно на мощность двигателя. Однако, как отметил представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru, количество лошадиных сил под капотом не должно быть единственным критерием при выборе транспортного средства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Погоня за адреналином и высокими скоростями понятна, но удовлетворять такие желания нужно на специальных гоночных трассах под контролем профессионалов. Только там спортивные автомобили могут полностью раскрыть свой потенциал. В условиях городских дорог использование таких машин теряет свою целесообразность, а иногда даже становится опасным.

Важным фактором является и стоимость содержания мощного автомобиля. Чем выше мощность двигателя, тем дороже обойдется его эксплуатация. Это сказывается не только на цене самого автомобиля, но и на налогах, которые напрямую зависят от количества лошадиных сил.

Кроме того, мощные двигатели потребляют значительно больше топлива. Владельцу такого автомобиля придется часто заправляться, что в условиях растущих цен на бензин становится ощутимой статьей расходов.

Долговечность мощных моторов также вызывает вопросы. Зачастую такие двигатели работают на пределе своих возможностей благодаря турбонаддуву, что сокращает их срок службы по сравнению с менее форсированными агрегатами.

Нельзя забывать и про ограничения, установленные ПДД. На большинстве российских трасс максимальная скорость ограничена 90 или 110 км/ч, а в городе — 40 или 60 км/ч. Мощные двигатели часто провоцируют водителей на превышение скорости, что приводит к штрафам и увеличивает риск аварий.

Превышение скорости — одно из самых частых нарушений, которое может привести к серьёзным последствиям, подчеркнули в ГАИ.