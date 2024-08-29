Названы 5 случаев, когда водителя могут оштрафовать во дворе собственного дома

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что штрафы за нарушение правил дорожного движения можно получить только на дорогах общего пользования, но это не так. Как рассказал представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru, штрафные санкции могут быть наложены даже за нарушение, совершенное во дворе собственного дома.
Например, если автомобиль припаркован ближе чем на 5 метров от мусорных контейнеров, это не только грозит штрафом, но и возможной эвакуацией машины на штрафстоянку. Такое правило введено для того, чтобы обеспечить свободный доступ к мусорным бакам и возможность их своевременного опустошения.
Если транспортное средство блокирует один из выездов со двора, даже если другие выезды остаются свободными, это не спасет водителя от эвакуации.
Административные меры могут быть приняты и в случае, если автомобиль долго прогревается во дворе. Согласно ПДД, стоянка с работающим двигателем запрещена, что регулируется пунктом 17.2. За это нарушение жители Москвы и Санкт-Петербурга могут быть оштрафованы на 3000 рублей, а остальные граждане России — на 1500 рублей в соответствии со статьей 12.28 КоАП РФ.
Кроме того, использование клаксона в жилой зоне также влечет за собой штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
И, наконец, парковка на детской площадке или газоне обернется серьезными санкциями по статье 12.19 КоАП РФ. В Москве размер штрафа может достигать 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 3000 до 5000 рублей, а в других городах — от 1000 до 3000 рублей.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".