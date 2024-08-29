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Названы 5 случаев, когда водителя могут оштрафовать во дворе собственного дома

Какие штрафы грозят за нарушение правил парковки во дворах
2:00
Авто

Многие автомобилисты ошибочно полагают, что штрафы за нарушение правил дорожного движения можно получить только на дорогах общего пользования, но это не так. Как рассказал представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru, штрафные санкции могут быть наложены даже за нарушение, совершенное во дворе собственного дома.

Какие штрафы грозят за нарушение правил парковки во дворах
Фото: wikimapia by Nonexyst, CC BY-SA 4.0

Например, если автомобиль припаркован ближе чем на 5 метров от мусорных контейнеров, это не только грозит штрафом, но и возможной эвакуацией машины на штрафстоянку. Такое правило введено для того, чтобы обеспечить свободный доступ к мусорным бакам и возможность их своевременного опустошения.

Если транспортное средство блокирует один из выездов со двора, даже если другие выезды остаются свободными, это не спасет водителя от эвакуации.

Административные меры могут быть приняты и в случае, если автомобиль долго прогревается во дворе. Согласно ПДД, стоянка с работающим двигателем запрещена, что регулируется пунктом 17.2. За это нарушение жители Москвы и Санкт-Петербурга могут быть оштрафованы на 3000 рублей, а остальные граждане России — на 1500 рублей в соответствии со статьей 12.28 КоАП РФ.

Кроме того, использование клаксона в жилой зоне также влечет за собой штраф в размере 500 рублей, согласно статье 12.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

И, наконец, парковка на детской площадке или газоне обернется серьезными санкциями по статье 12.19 КоАП РФ. В Москве размер штрафа может достигать 5000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 3000 до 5000 рублей, а в других городах — от 1000 до 3000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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