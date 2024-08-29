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Горячая новинка Hyundai Tucson 2024: доступнее, чем когда-либо

В России снизились цены на кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска
0:53
Авто

В России снизились цены на популярные кроссоверы Hyundai, ввезенные по параллельному импорту. Как отмечают менеджеры автосалонов в Москве, сегодня наиболее востребованными среди автомобилей Hyundai, завезенных по этой схеме, являются кроссоверы Tucson.

В России снизились цены на кроссоверы Hyundai Tucson 2024 года выпуска
Фото: quto.ru is licensed under Free More info

В одном из столичных автосалонов поступили автомобили 2024 года выпуска в комплектации Travel, оснащенные 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и полным приводом. Стоимость таких машин составляет 3,7 млн рублей.

Для сравнения, в этом же автосалоне ранее продавались кроссоверы Hyundai Tucson 2023 года выпуска с аналогичной комплектацией, но их цена составляла около 4 млн рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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