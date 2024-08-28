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Скрытая опасность заранее вывернутого руля: к чему это может привести для водителя

Почему нельзя заранее вывертывать руль на светофоре
1:49
Авто

Многие водители, стоя на светофоре в ожидании зелёного сигнала, успевают заранее выкрутить руль в сторону дальнейшего маневра. Это кажется логичным и удобным, ведь так можно быстрее начать движение. Однако такая практика может быть небезопасной и влечет за собой опасные последствия.

Почему нельзя заранее вывертывать руль на светофоре
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проблема заключается в том, что, выворачивая руль заранее, вы теряете управляемость автомобилем. Если по каким-либо причинам вам придется резко затормозить или совершить экстренный маневр, машина может неожиданно развернуться в сторону вывернутых колес, что приведет к потере контроля и высокому риску аварии.

Кроме того, при заранее вывернутых колёсах ваш автомобиль становится менее устойчивым на дороге. Любая неровность покрытия, небольшое касание бордюра или другой дорожный фактор может спровоцировать непредсказуемое поведение машины.

Следует также иметь в виду, что при поворотах на светофоре от вас может потребоваться экстренное торможение, например, если впереди неожиданно появится пешеход или другое препятствие. В этом случае заранее вывернутые колеса создадут дополнительные сложности с управлением.

Таким образом, правильнее держать руль прямо, пока светофор не загорится зеленым. Только тогда, при начале движения, можно плавно и последовательно вывернуть колеса в нужном направлении. Это позволит сохранить полный контроль над автомобилем и обеспечит вашу безопасность на дороге.

Помните: безопасность на первом месте, и не стоит пренебрегать элементарными правилами, даже если они кажутся незначительными. Соблюдая их, вы сможете избежать непредвиденных ситуаций и сохранить жизнь себе и окружающим.

Как правильно держать руль
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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