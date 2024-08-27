Эксперт рассказал, какие проблемы испытывает российский автопром при сборке автомобилей

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС, кандидат экономических наук Абдулов Рафаэль Энварович рассказал в интервью с RuNews24.ru, что современная российская промышленность смогла заместить почти все компоненты, какие можно было, для легковых автомобилей.
Многие модели, такие как LADA Vesta, Cross, Granta, Niva Travel, УАЗ "Патриот", УАЗ "Пикап", AURUS SENAT, AURUS KOMENDAND, а также "Москвич" 3, 3е, 6 и другие, производятся со значительной локализацией.
Однако даже с такими успехами российские производители все еще зависят от иностранных поставок, особенно в области микроэлектроники. Поставки ключевых компонентов осуществляются через другие страны, такие как Индонезия, Филиппины, Индия и Гонконг.
Важно отметить, что производство микроэлектроники остается серьезной проблемой для российской экономики, даже с появлением отечественного микроконтроллера MIK32 АМУР (из-за высокого спроса). Существуют планы по строительству новых заводов для производства микроэлектроники, но это требует значительных инвестиций. Проблемой также является отсутствие возможности производить литографические машины, машины травления и другое оборудование в России.
Импортозамещение в автомобильной отрасли стремится к своему пределу, и достижение 100% локализации производства становится все более сложной задачей.
Микроэлектроника — подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше.
Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные.
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