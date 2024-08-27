Эксперт рассказал, какие проблемы испытывает российский автопром при сборке автомобилей

Почему у России не получится собирать авто полностью из отечественных деталей

Доцент кафедры экономики НИТУ МИСИС, кандидат экономических наук Абдулов Рафаэль Энварович рассказал в интервью с RuNews24.ru, что современная российская промышленность смогла заместить почти все компоненты, какие можно было, для легковых автомобилей.

Фото: www.mos.ru by М.Мишина, CC BY 4.0

Многие модели, такие как LADA Vesta, Cross, Granta, Niva Travel, УАЗ "Патриот", УАЗ "Пикап", AURUS SENAT, AURUS KOMENDAND, а также "Москвич" 3, 3е, 6 и другие, производятся со значительной локализацией.

Однако даже с такими успехами российские производители все еще зависят от иностранных поставок, особенно в области микроэлектроники. Поставки ключевых компонентов осуществляются через другие страны, такие как Индонезия, Филиппины, Индия и Гонконг.

Важно отметить, что производство микроэлектроники остается серьезной проблемой для российской экономики, даже с появлением отечественного микроконтроллера MIK32 АМУР (из-за высокого спроса). Существуют планы по строительству новых заводов для производства микроэлектроники, но это требует значительных инвестиций. Проблемой также является отсутствие возможности производить литографические машины, машины травления и другое оборудование в России.

Импортозамещение в автомобильной отрасли стремится к своему пределу, и достижение 100% локализации производства становится все более сложной задачей.

Уточнения

Микроэлектроника — подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше.

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные.