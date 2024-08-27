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Эксперты рассказали, каким китайским авто отдадут предпочтения на "вторичке"

Какие китайские марки будут пользоваться спросом на вторичном рынке
Авто

Автомобили китайского автопрома, которые завоевали российский авторынок за счёт ухода конкурентов, скоро начнут появляться на рынке подержанных машин. Эксперты aif.ru указали на то, какие марки и модели будут пользоваться спросом, несмотря на пробег.

Какие китайские марки будут пользоваться спросом на вторичном рынке
Фото: wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова, считает, что китайские автомобили премиум-сегмента, такие как Lixiang или Zeekr, будут иметь лучшую сохранность стоимости на вторичном рынке. Также спрос будут иметь автомобили, которые поступают на российский рынок ограниченными партиями, особенно если речь идет о дорогостоящих моделях.

Алексей Подщеколдин, глава Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), утверждает, что на рынке подержанных автомобилей лидирующие позиции займут Chery, Geely и Haval, которые были популярны и среди новых автомобилей. По его мнению, спрос на китайские автомобили обеспечивается потребителями, которые желают купить новые автомобили, а производители из Китая готовы удовлетворить этот спрос. Качество китайских автомобилей сегодня не уступает европейским стандартам, особенно благодаря использованию промышленных роботов в производстве.

Согласно информации Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при правительстве РФ, модели Haval будут иметь хорошую ликвидность на вторичном рынке благодаря местному производству и эффективной маркетинговой стратегии.

Сергей Логинов, автоэксперт и автоблогер, утверждает, что лидерами продаж на рынке подержанных автомобилей будут те марки, которые имеют максимальную локализацию производства в России, такие как Haval. 

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.

Локализация производства — размещение производств частей какого-то товара иностранных компаний в той же стране, где он уже выпускается в готовом виде, из поставляемых компонентов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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