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Штрафы и лишение прав: 7 хитрых ловушек ГАИ против дачников и отпускников

ГАИ предупреждает: где чаще всего проводятся скрытые проверки дачников
2:39
Авто

ГАИ не упускает возможности устраивать скрытые проверки водителей, особенно дачников и отпускников, в местах, где вероятность инспекций кажется минимальной. Инспекторы часто выбирают для своих рейдов локации, где их деятельность будет проходить без лишнего внимания, избегая главных дорог, обременённых камерами и свидетелями.

ГАИ предупреждает: где чаще всего проводятся скрытые проверки дачников
Фото: commons.wikimedia.org by Сагдеев Дмитрий, CC BY-SA 3.0

Портал njcar.ru выделил 7 хитрых ловушек, которыми инспекторы пользуются для проверки водителей в отдалённых и незаметных местах.

В выходные дни, когда движение на дачные участки достигает пика, инспекторы становятся особенно активными. Например, они устраивают проверки на съездах с главных магистралей, где вероятность встречи с инспектором кажется низкой. В таких местах они тщательно проверяют автомобили, обращая внимание даже на незначительные нарушения.

Нерегулируемые железнодорожные переезды, особенно те, где установлен знак "Стоп", также становятся излюбленными местами для проверок. Многие водители, нарушая ПДД, не останавливаются перед такими переездами, что грозит штрафом в 500 рублей по статье 12.16.1. Однако в случае более серьёзного нарушения правил движения через ж/д пути, наказание может вырасти до штрафа в 1000 рублей или даже лишения прав на срок от 3 до 6 месяцев.

На просёлочных дорогах инспекторы также проводят рейды, особенно в тех случаях, когда взрослые водители передают управление автомобилем несовершеннолетним для обучения вождению. Это нарушение по статье 12.7.3 КоАП может обернуться штрафом в размере 30 тысяч рублей.

В окрестностях дач инспекторы часто ловят водителей, которые забыли взять с собой документы. Это, казалось бы, мелкое нарушение, но оно влечёт за собой штраф в 500 рублей по статье 12.3.1.

Одной из самых серьёзных ловушек становятся рейды в местах активного отдыха, где инспекторы рассчитывают поймать водителей в нетрезвом состоянии. В таких случаях высок риск коррупции, поскольку инспекторы могут воспользоваться ситуацией для получения взятки.

Инспекторы ГАИ также не ограничиваются асфальтированными дорогами и могут появиться в самых удалённых местах, включая поля и лесные дороги. Здесь они проверяют водителей на наличие документов, нарушения правил вождения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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