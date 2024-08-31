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Как очистить двигатель без его разбора

Как водородная очистка ускоряет запуск двигателя и снижает его износ
1:45
Авто

Водородная очистка двигателя — это наиболее эффективный и оптимальный способ очистки двигателя с точки зрения соотношения цены и качества. Этот метод способствует снижению расхода топлива и масла, повышению мощности двигателя и ускорению его запуска.

Как водородная очистка ускоряет запуск двигателя и снижает его износ
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Мастер одной из станций техобслуживания, поделившийся своим опытом с проектом "Авто Mail. ru", отметил, что водородная очистка гораздо удобнее и быстрее, чем традиционные химические методы. Процедура не требует разборки двигателя, замачивания деталей в химических растворах и механической чистки.

Мастер также развенчал мифы о том, что водородная чистка якобы может повредить двигатель. По его словам, за время его работы с этим методом никаких проблем у клиентов не возникло. Некоторые автовладельцы уже прошли 2-3 водородные очистки и остались довольны результатом.

Суть водородной очистки заключается в том, что в камеру сгорания двигателя во время его работы накачивают насыщенный водородом сухой пар. Высокая температура сгорания водорода, которая значительно превышает температуру обычного воздуха, позволяет выжигать весь нагар из цилиндров. Вся процедура занимает около часа, но положительный эффект заметен сразу после её завершения.

Рекомендуемая частота проведения такой очистки — каждые 15-20 тысяч километров пробега, а для автомобилей, которые используются нечасто, очистку следует проводить при каждом техническом обслуживании. Важно, чтобы процедуру выполняли только квалифицированные специалисты с необходимым оборудованием.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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