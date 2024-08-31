Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведева рассматривает возможность комментирования соревнований в новом сезоне
США запросили консультации с Канадой по урегулированию спора о налоге на цифровые услуги
Как правильно использовать тканевые маски для улучшения результата
От ГУМа до блошиного рынка: разнообразие торговых предложений Москвы для туристов
Эффективные способы избавиться от перхоти
Пенсионерка из Кирова хотела помочь "следствию" и лишилась квартиры
Проверенные подкормки для цветника в сентябре: готовим растения к зимовке
Автоюрист рассказал о нарушениях ПДД, которые не наказываются штрафами
Как отличить поддельный парфюм от оригинала: основные признаки

Как наказать "обочечников", не создавая аварийную ситуацию

В ГАИ подсказали водителям способ наказать обочечников, не преграждая им путь
2:05
Авто

Водители, которые используют обочину для объезда пробок, известные как "обочечники", вызывают серьезное раздражение среди участников дорожного движения. Их поведение не только демонстрирует явное неуважение к другим водителям, но и усугубляет ситуацию на дороге, создавая дополнительные заторы и повышая риск аварий. Когда "обочечники" возвращаются в основной поток движения, они затрудняют проезд другим автомобилям, что нередко приводит к агрессивным конфликтам и даже ДТП.

В ГАИ подсказали водителям способ наказать обочечников, не преграждая им путь
Фото: flickr.com by Axion23, CC BY 3.0

Некоторые водители пытаются бороться с "обочечниками", перекрывая им путь обратно на дорогу, но такие действия не только нарушают правила дорожного движения, но и могут привести к серьезным последствиям. Перекрытие обочины не только увеличивает риск конфликта, но и может закончиться аварией, за которую будет трудно доказать свою правоту в случае судебного разбирательства.

Согласно правилам дорожного движения, обочина предназначена исключительно для остановки и стоянки автомобилей. Движение по обочине запрещено, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения дорожных или коммунальных работ. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 1500 рублей.

Для того чтобы наказать "обочечников" безопасно и законно, эксперты ГАИ рекомендуют водителям фиксировать нарушения на видео и подавать жалобы. Если на записи четко виден номер автомобиля нарушителя, его можно привлечь к ответственности. Жалобы можно подавать лично в ГАИ, отправлять по почте или подавать онлайн через портал Госуслуги. Важно, чтобы в заявлении были указаны точные время и место нарушения, а также географические координаты, которые могут быть зафиксированы с помощью видеозаписи.

Таким образом, вместо того чтобы создавать на дороге опасные ситуации, водителям следует использовать доступные законные методы борьбы с нарушителями, чтобы поддерживать безопасность и порядок на дорогах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Последние материалы
США запросили консультации с Канадой по урегулированию спора о налоге на цифровые услуги
В ГАИ подсказали водителям способ наказать обочечников, не преграждая им путь
Как правильно использовать тканевые маски для улучшения результата
От ГУМа до блошиного рынка: разнообразие торговых предложений Москвы для туристов
Эффективные способы избавиться от перхоти
Пенсионерка из Кирова хотела помочь "следствию" и лишилась квартиры
Проверенные подкормки для цветника в сентябре: готовим растения к зимовке
Автоюрист рассказал о нарушениях ПДД, которые не наказываются штрафами
Как отличить поддельный парфюм от оригинала: основные признаки
Лёгкая пицца с помидорами: готовится на простом тесте со сливочным маслом и сметаной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.