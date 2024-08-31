Разоблачение мифа: почему камеры на трассах фиксируют даже самых осторожных

Камеры на российских дорогах: дальность действия и особенности работы

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Автоматические камеры фиксации нарушений ПДД на загородных трассах России заметны издалека, и многие водители полагают, что для избежания штрафов достаточно замедлить скорость перед ними. Однако такая уверенность может быть обманчивой: камеры обладают значительно большей дальностью действия, чем кажется на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Эксперты портала njcar. ru пояснили, что многие из самых распространённых камер в России способны фиксировать нарушения на расстоянии до 300 метров и более, что делает стратегию резкого торможения неэффективной.

Система "Стрелка" является одной из наиболее популярных на российских дорогах. Эта радарная система способна засечь автомобиль на расстоянии до километра, однако идентифицировать конкретного нарушителя она может лишь на дистанции до 300 метров. Её работа осложняется ночью, когда инфракрасная подсветка для распознавания номеров автомобилей не столь эффективна, что может привести к упущению автомобилей, движущихся со скоростью выше 200 км/ч.

"Арена" — один из старейших отечественных радаров, способный идентифицировать транспортные средства на расстоянии до 90 метров. Камера "Кордон" может фиксировать нарушения на скоростях до 300 км/ч и контролировать все полосы движения. Эта система не только измеряет скорость, но и отслеживает множество других нарушений ПДД.

Многофункциональная система "АвтоУраган" фиксирует до 17 различных нарушений, включая превышение скорости на скоростях до 250 км/ч. Система "Одиссей", обладая широкими возможностями, может оказаться бесполезной против автомобилей, развивающих скорость свыше 250 км/ч.

Система "Вокорд" основывается на одной камере, которая делает серию снимков, определяя скорость автомобиля. Она способна зафиксировать номер транспортного средства на скорости до 250 км/ч.

Камеры системы "Форсаж", установленные на перекрёстках и у пешеходных переходов, обеспечивают непрерывный мониторинг скорости и взаимодействия автомобилей с пешеходами.

В итоге, современные системы контроля нарушений ПДД способны обнаружить транспортное средство на значительных расстояниях, что делает резкое торможение перед камерами малоэффективным способом избежать штрафа.