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Секреты бензина АИ-100: что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку

Влияние АИ-100 на динамические характеристики двигателя
1:22
Авто

Заправка автомобиля бензином марки АИ-100 не увеличит мощность двигателя, но улучшит его работу за счет повышения устойчивости к детонации. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчеркнул, что использование бензина с более высоким октановым числом помогает раскрыть потенциал двигателя, поддерживая его динамические характеристики на высоком уровне.

Влияние АИ-100 на динамические характеристики двигателя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако основной совет эксперта заключается в том, чтобы следовать рекомендациям производителя и использовать топливо с октановым числом не ниже рекомендованного.

Эксперт также предупредил о последствиях заправки топливом с низким октановым числом. Например, использование АИ-92 в автомобилях, рассчитанных на АИ-95 или 98, может привести к снижению производительности, повреждению двигателя и увеличению расхода топлива.

Что касается бензина АИ-100, его ключевая особенность — устойчивость к детонации. Однако это не делает его "мощнее" других видов топлива. По словам Стрельбицкого, АИ-100 не увеличивает мощность двигателя, но позволяет мотору работать на полную мощность, предотвращая вмешательство электроники, которая ограничивает работу двигателя при использовании топлива с меньшим октановым числом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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