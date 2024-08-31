Секреты бензина АИ-100: что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку

Влияние АИ-100 на динамические характеристики двигателя

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Заправка автомобиля бензином марки АИ-100 не увеличит мощность двигателя, но улучшит его работу за счет повышения устойчивости к детонации. Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий подчеркнул, что использование бензина с более высоким октановым числом помогает раскрыть потенциал двигателя, поддерживая его динамические характеристики на высоком уровне.

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Однако основной совет эксперта заключается в том, чтобы следовать рекомендациям производителя и использовать топливо с октановым числом не ниже рекомендованного.

Эксперт также предупредил о последствиях заправки топливом с низким октановым числом. Например, использование АИ-92 в автомобилях, рассчитанных на АИ-95 или 98, может привести к снижению производительности, повреждению двигателя и увеличению расхода топлива.

Что касается бензина АИ-100, его ключевая особенность — устойчивость к детонации. Однако это не делает его "мощнее" других видов топлива. По словам Стрельбицкого, АИ-100 не увеличивает мощность двигателя, но позволяет мотору работать на полную мощность, предотвращая вмешательство электроники, которая ограничивает работу двигателя при использовании топлива с меньшим октановым числом.