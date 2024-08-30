Почему дешёвые тормозные колодки — это неэкономное решение

После замены тормозных колодок водители нередко сталкиваются с неожиданным быстрым износом тормозных дисков, что вызывает у них недоумение и беспокойство. Специалист сервисного автоцентра в интервью порталу njcar.ru пояснил, в каких случаях тормозные диски могут разрушаться быстрее обычного.
Одной из основных причин этой проблемы является выбор тормозных колодок, основанный исключительно на рекомендациях продавцов, без учета их технических характеристик. Сегодня рынок автозапчастей переполнен продукцией сомнительного качества, в том числе подделками и товарами от неизвестных производителей.
Хотя такие колодки могут показаться подходящими по форме и размеру, они могут стать причиной серьезных проблем с тормозной системой автомобиля.
Основная проблема дешевых тормозных колодок заключается в использовании в их производстве большого количества абразивных материалов. Это позволяет увеличить коэффициент трения, что важно для эффективности торможения. Однако такие колодки не только создают значительный шум при торможении, но и значительно ускоряют износ тормозных дисков, разрушая их поверхность.
В то время как качественные тормозные колодки состоят из примерно тридцати различных материалов, включая смазочные компоненты, дешевые аналоги лишены таких свойств. Смазочные материалы в составе колодок играют важную роль, обеспечивая более тихую работу и защищая колодки и диски от излишнего износа.
Кроме того, качественные колодки эффективно отводят тепло, предотвращая их разрушение при высоких нагрузках.
Дешевые тормозные колодки, наоборот, не могут похвастаться такими характеристиками. Из-за использования низкокачественных материалов они подвергаются значительным нагрузкам, что негативно сказывается как на колодках, так и на дисках. При интенсивных торможениях колодки могут нагреваться до такой степени, что начинают светиться.
Это вызывает локальный перегрев тормозного диска, что приводит к снижению эффективности торможения и ускоренному износу дисков.
Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент. Активно применяются на всех видах колёсного транспорта. Тормозной колодкой в обиходе также называют противооткатный упор, служащий для дополнительной фиксации транспортного средства при стоянке.
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