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Почему дешёвые тормозные колодки — это неэкономное решение

Почему после замены тормозных колодок ускоряется износ дисков
2:16
Авто

После замены тормозных колодок водители нередко сталкиваются с неожиданным быстрым износом тормозных дисков, что вызывает у них недоумение и беспокойство. Специалист сервисного автоцентра в интервью порталу njcar.ru пояснил, в каких случаях тормозные диски могут разрушаться быстрее обычного.

Почему после замены тормозных колодок ускоряется износ дисков
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

Одной из основных причин этой проблемы является выбор тормозных колодок, основанный исключительно на рекомендациях продавцов, без учета их технических характеристик. Сегодня рынок автозапчастей переполнен продукцией сомнительного качества, в том числе подделками и товарами от неизвестных производителей.

Хотя такие колодки могут показаться подходящими по форме и размеру, они могут стать причиной серьезных проблем с тормозной системой автомобиля.

Основная проблема дешевых тормозных колодок заключается в использовании в их производстве большого количества абразивных материалов. Это позволяет увеличить коэффициент трения, что важно для эффективности торможения. Однако такие колодки не только создают значительный шум при торможении, но и значительно ускоряют износ тормозных дисков, разрушая их поверхность.

В то время как качественные тормозные колодки состоят из примерно тридцати различных материалов, включая смазочные компоненты, дешевые аналоги лишены таких свойств. Смазочные материалы в составе колодок играют важную роль, обеспечивая более тихую работу и защищая колодки и диски от излишнего износа.

Кроме того, качественные колодки эффективно отводят тепло, предотвращая их разрушение при высоких нагрузках.

Дешевые тормозные колодки, наоборот, не могут похвастаться такими характеристиками. Из-за использования низкокачественных материалов они подвергаются значительным нагрузкам, что негативно сказывается как на колодках, так и на дисках. При интенсивных торможениях колодки могут нагреваться до такой степени, что начинают светиться.

Это вызывает локальный перегрев тормозного диска, что приводит к снижению эффективности торможения и ускоренному износу дисков.

Уточнения

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент. Активно применяются на всех видах колёсного транспорта. Тормозной колодкой в обиходе также называют противооткатный упор, служащий для дополнительной фиксации транспортного средства при стоянке.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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