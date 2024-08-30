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Как вовремя распознать проблемы с двигателем по запаху

Какие запахи в автомобиле могут предупредить о серьёзных проблемах с двигателем
2:15
Авто

В период прогрева двигателя в салоне автомобиля может появляться неприятный запах, который зачастую исчезает при начале движения. Многие автовладельцы склонны игнорировать это явление, что может оказаться ошибкой. В интервью порталу njcar.ru опытный моторист рассказал, какие запахи в автомобиле могут указывать на неисправности и требуют незамедлительного внимания.

Какие запахи в автомобиле могут предупредить о серьёзных проблемах с двигателем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одним из таких тревожных сигналов может быть неприятный запах, указывающий на попадание бензина в систему выхлопа. Это часто происходит из-за неправильной дозировки топлива, осуществляемой электронным блоком управления. Причиной подобной проблемы может быть неисправность датчика, отвечающего за измерение количества поступающего в цилиндры воздуха, или плохой контакт этого датчика.

В таких случаях проблему можно решить, просто пошевелив датчик или очистив его от загрязнений. Если причина действительно в контакте, то после восстановления соединения запах при прогреве исчезнет.

Еще одним серьезным признаком неисправности является белый дым из выхлопной системы, сопровождаемый сладковатым запахом. Эти симптомы могут свидетельствовать о прогорании антифриза в системе охлаждения. Часто причиной этого является пробой прокладки головки блока цилиндров или, реже, микротрещины в самом блоке двигателя. В результате охлаждающая жидкость может смешиваться с маслом, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Если не устранить проблему вовремя, это может привести к необходимости капитального ремонта двигателя, а в некоторых случаях — к полной его замене, что влечет за собой значительные финансовые затраты.

Кроме того, запах гари, напоминающий запах старых советских мотоциклов, может свидетельствовать о наличии моторного масла в системе выхлопа. Сизый дым, выходящий из выхлопной трубы после запуска двигателя, указывает на серьезные проблемы с мотором. В таких случаях необходимо проверить уровень масла и как можно скорее обратиться в сервисный центр для предотвращения дальнейших повреждений двигателя.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение. Наиболее распространённым типом автомобильного двигателя является поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Этот двигатель может быть карбюраторным или инжекторным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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