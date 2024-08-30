Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения

Эксперты сравнили надёжность атмосферных и турбированных двигателей в 2024 году

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Недоверие российских автомобилистов к турбомоторам — это явление, уходящее корнями в начало 2010-х годов, когда такие двигатели начали появляться не только на премиальных иномарках, но и на массовых моделях. С тех пор многие водители продолжают отдавать предпочтение простым и проверенным атмосферным двигателям, считая их более надежными.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Чтобы лучше понять, почему турбомоторы вызывают сомнения, нужно углубиться в особенности их конструкции и работы. Турбонаддув работает за счет сжатого воздуха, который подается в двигатель. Этот процесс позволяет увеличить количество топлива, поступающего в цилиндры, и, соответственно, повысить мощность двигателя.

Однако турбина, которая обеспечивает подачу сжатого воздуха, функционирует за счет выхлопных газов, вращающих её. Это добавляет двигателю множество подвижных частей, которые подвергаются воздействию высоких температур и давлений, что, в свою очередь, повышает риск поломок.

На практике большинство проблем с турбомоторами связано не столько с самими двигателями, сколько с турбонагнетателями. В этом году массовые поломки турбонагнетателей наблюдались на корейских моделях Kia Stinger и K900, а ранее — на Hyundai Santa Fe и Santa Cruz.

Несмотря на технологические достижения, турбонаддув создает дополнительную нагрузку на двигатель, что мешает турбомоторам достигать такой же долговечности, как у традиционных атмосферных агрегатов. Пока что "миллионников" среди турбированных двигателей не существует, и только время покажет, появятся ли они в будущем.

Уточнения

Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбина, в которой выхлопные газы адиабатно совершают термодинамическую работу для совершения работы над воздухом с целью адиабатного повышения давления. Таким образом, если пренебречь потерями на механическое трение, получается, что разность внутренней энергии выхлопных газов до и после турбины равна разности внутренней энергии воздуха после и до центробежного компрессора.