Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречневая каша с кабачками и адыгейским сыром: так она получается в разы вкуснее
Как собрать базовую косметичку: пять необходимых декоративных средств
Врачи Курской области, ухаживающие за раненными в ходе СВО, получат дополнительные выплаты
Туры на новогодние праздники следует бронировать заранее — эксперт
Почему не стоит складывать зеркала на парковках
Почему кошка зевает в компании хозяина: 4 возможные причины этого поведения
В Анталии найден кинжал минойской цивилизации
Сенегал и Россия обсудили совместные проекты в сфере геологоразведки и разработки минеральных ресурсов
При выборе санатория россиян больше всего волнует соотношение цены и услуг — исследование

Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения

Эксперты сравнили надёжность атмосферных и турбированных двигателей в 2024 году
1:45
Авто

Недоверие российских автомобилистов к турбомоторам — это явление, уходящее корнями в начало 2010-х годов, когда такие двигатели начали появляться не только на премиальных иномарках, но и на массовых моделях. С тех пор многие водители продолжают отдавать предпочтение простым и проверенным атмосферным двигателям, считая их более надежными.

Эксперты сравнили надёжность атмосферных и турбированных двигателей в 2024 году
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Чтобы лучше понять, почему турбомоторы вызывают сомнения, нужно углубиться в особенности их конструкции и работы. Турбонаддув работает за счет сжатого воздуха, который подается в двигатель. Этот процесс позволяет увеличить количество топлива, поступающего в цилиндры, и, соответственно, повысить мощность двигателя.

Однако турбина, которая обеспечивает подачу сжатого воздуха, функционирует за счет выхлопных газов, вращающих её. Это добавляет двигателю множество подвижных частей, которые подвергаются воздействию высоких температур и давлений, что, в свою очередь, повышает риск поломок.

На практике большинство проблем с турбомоторами связано не столько с самими двигателями, сколько с турбонагнетателями. В этом году массовые поломки турбонагнетателей наблюдались на корейских моделях Kia Stinger и K900, а ранее — на Hyundai Santa Fe и Santa Cruz.

Несмотря на технологические достижения, турбонаддув создает дополнительную нагрузку на двигатель, что мешает турбомоторам достигать такой же долговечности, как у традиционных атмосферных агрегатов. Пока что "миллионников" среди турбированных двигателей не существует, и только время покажет, появятся ли они в будущем.

Уточнения

Турбонаддув — один из методов агрегатного наддува, основанный на использовании энергии отработавших газов. Основной элемент системы — турбина, в которой выхлопные газы адиабатно совершают термодинамическую работу для совершения работы над воздухом с целью адиабатного повышения давления. Таким образом, если пренебречь потерями на механическое трение, получается, что разность внутренней энергии выхлопных газов до и после турбины равна разности внутренней энергии воздуха после и до центробежного компрессора.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу

Если машина пересекает переход, не заставляя пешехода менять траекторию, необходимости в торможении нет — но камеры это не всегда учитывают.

ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Самые преданные породы собак: топ-3
Фаршированные перцы по-новому: запекаем их с картошечкой и шампиньонами
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Башенки из кабачков и баклажанов: благодаря сыру и чесноку аромат у них просто потрясающий
Последние материалы
Как собрать базовую косметичку: пять необходимых декоративных средств
Эксперты сравнили надёжность атмосферных и турбированных двигателей в 2024 году
Врачи Курской области, ухаживающие за раненными в ходе СВО, получат дополнительные выплаты
Туры на новогодние праздники следует бронировать заранее — эксперт
Почему не стоит складывать зеркала на парковках
Почему кошка зевает в компании хозяина: 4 возможные причины этого поведения
В Анталии найден кинжал минойской цивилизации
Сенегал и Россия обсудили совместные проекты в сфере геологоразведки и разработки минеральных ресурсов
При выборе санатория россиян больше всего волнует соотношение цены и услуг — исследование
Пять лучших мест для поиска объявлений о продаже подержанных автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.