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Check Engine: предвестник серьёзных проблем или ложная тревога

Что означает индикатор Check Engine и почему его нельзя игнорировать
2:56
Авто

Многие автолюбители не придают должного значения индикатору Check Engine, который предупреждает о возможных проблемах с двигателем. Из-за его жёлтого цвета и отсутствия немедленных последствий, он часто кажется менее важным, чем красные индикаторы. Однако, как отмечает моторист столичного сервисного центра в интервью порталу njcar. ru, игнорирование этого сигнала может привести к серьёзным последствиям.

Что означает индикатор Check Engine и почему его нельзя игнорировать
Фото: Own work by Wikiuser100000, CC BY-SA 3.0

Современные автомобили оснащены множеством функций и датчиков, что усложняет жизнь водителям и увеличивает нагрузку на сервисные центры. Среди многочисленных индикаторов на приборной панели именно Check Engine играет ключевую роль в предупреждении о неисправностях. Проблема в том, что этот индикатор может сигнализировать как о незначительных, так и о серьёзных проблемах, а его предупреждающий характер может ввести в заблуждение.

Красные индикаторы на приборной панели обычно требуют немедленного вмешательства, тогда как Check Engine является лишь предупреждением: что-то пошло не так, но остановка автомобиля необязательна. В руководствах по эксплуатации большинство производителей не требуют немедленного вызова эвакуатора при появлении этого сигнала, но настоятельно рекомендуют в ближайшее время обратиться в сервисный центр.

Если Check Engine мигает при запуске двигателя и затем гаснет через несколько секунд, беспокоиться не стоит — это нормально. Однако если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя или появляется во время движения, это может свидетельствовать о серьёзной проблеме, выявленной блоком управления двигателем. В таких случаях важно проверить состояние двигателя, прислушаться к его работе, и если внешне всё в порядке, можно продолжить движение, но всё же следует как можно скорее провести диагностику в автосервисе.

Нередко Check Engine загорается после заправки некачественным топливом. В этом случае стоит дозаправиться на проверенной станции. Если же появляются рывки, странные звуки, потеря мощности или другие симптомы, лучше остановиться и вызвать эвакуатор, чтобы избежать серьёзных последствий.

Check Engine может сигнализировать о проблемах с катушками зажигания, лямбда-зондом, каталитическим нейтрализатором, форсунками или топливным насосом. Иногда этот индикатор загорается из-за неисправности электронного блока управления (ЭБУ). Чтобы проверить это, можно временно отключить минусовую клемму аккумулятора — если проблема действительно связана с ЭБУ, индикатор может погаснуть. Однако, чтобы окончательно устранить причину неисправности, необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр для проведения полной диагностики.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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