Эксперт раскрыл россиянам правду про "обкатку" новых машин

Обкатка и современные авто: обязательное требование или нет

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобили обычно не требуют специальной "обкатки" двигателя, за исключением случаев, когда это указано производителем. Об этом рассказал директор по сервису и запчастям компании АГ "Авилон" Алексей Шпикалов в интервью "Российской газете".

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Шпикалов подчеркнул, что у каждого производителя могут быть свои требования к обкатке нового автомобиля. Поэтому самый надежный способ — это внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и строго следовать её рекомендациям.

Он также отметил, что, несмотря на отсутствие необходимости в обкатке для большинства современных машин, автопроизводители часто советуют избегать резких ускорений и торможений в первые 1000 километров пробега. Кроме того, в этот период желательно не перегружать двигатель и точно следовать графику технического обслуживания.

В заключение, эксперт подчеркнул, что обкатка новых автомобилей сегодня не является обязательной для всех моделей, но все зависит от рекомендаций конкретного производителя.