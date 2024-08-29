Эксперт раскрыл россиянам правду про "обкатку" новых машин

Современные автомобили обычно не требуют специальной "обкатки" двигателя, за исключением случаев, когда это указано производителем. Об этом рассказал директор по сервису и запчастям компании АГ "Авилон" Алексей Шпикалов в интервью "Российской газете".
Шпикалов подчеркнул, что у каждого производителя могут быть свои требования к обкатке нового автомобиля. Поэтому самый надежный способ — это внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и строго следовать её рекомендациям.
Он также отметил, что, несмотря на отсутствие необходимости в обкатке для большинства современных машин, автопроизводители часто советуют избегать резких ускорений и торможений в первые 1000 километров пробега. Кроме того, в этот период желательно не перегружать двигатель и точно следовать графику технического обслуживания.
В заключение, эксперт подчеркнул, что обкатка новых автомобилей сегодня не является обязательной для всех моделей, но все зависит от рекомендаций конкретного производителя.
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