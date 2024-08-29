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Признаки проблем с автокондиционером, которые нельзя игнорировать

Основные причины выхода из строя автокондиционера и их решение
2:04
Авто

Многие автовладельцы начинают беспокоиться о состоянии кондиционера в автомобиле только тогда, когда он перестает работать в самый неподходящий момент — в жаркую погоду. Однако, чтобы избежать таких неприятных ситуаций, важно заранее позаботиться о профилактике.

Основные причины выхода из строя автокондиционера и их решение
Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Владелец сервисного центра по обслуживанию автокондиционеров поделился с порталом njcar.ru полезными советами, как избежать поломок климатической установки.

Кондиционер в автомобиле, как и любое другое техническое устройство, требует регулярного ухода и внимания. Обычно его неисправность не возникает внезапно — этому предшествуют определенные признаки, которые водитель может заметить заранее. Задача автовладельца — своевременно распознать эти сигналы и устранить проблемы, чтобы избежать серьезных затрат на ремонт.

Даже исправные климатические системы автомобиля со временем теряют хладагент, который циркулирует внутри под давлением. Это происходит из-за того, что полностью герметичных соединений в таких системах не существует, и небольшие утечки неизбежны. Если не следить за уровнем хладагента, его недостаток может привести к поломке компрессора кондиционера.

Как же понять, что кондиционер нуждается в дозаправке? Существует несколько простых методов оценки его состояния. Если кондиционер при внешней температуре выше 25 градусов легко охлаждает воздух в салоне до 17 градусов Цельсия, то система работает исправно.

Если же температура в салоне выше, следует провести более глубокую диагностику. В некоторых автомобилях есть специальный "глазок" на компрессоре или на патрубке, ведущем к нему. Этот стеклянный индикатор позволяет визуально проверить уровень хладагента в системе. Если хладагент отсутствует, необходимо немедленно обратиться в специализированный сервис для заправки и обслуживания кондиционера.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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