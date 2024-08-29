В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу

ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям

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С каждым днем количество камер, фиксирующих нарушения на пешеходных переходах, неуклонно растет. Это создает ощущение, что пешеходы имеют особые права на дороге. Во многих случаях общественное мнение поддерживает эту точку зрения, считая, что в случае аварии вина всегда ложится на водителя.

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Пешеходы часто считают, что как только они ступили на дорогу в зоне перехода, все машины должны немедленно остановиться.

Однако не все так однозначно. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru разъяснил, что водители обязаны уступать дорогу только тем пешеходам, которые уже находятся на проезжей части. Это требование отражено в пункте ПДД 14.1, но его трактовка зачастую вызывает вопросы.

Понятие "уступить дорогу" означает, что водитель не должен совершать действия, которые могут вынудить пешехода изменить траекторию или скорость движения.

Проще говоря, если машина пересекает пешеходный переход, не вынуждая пешехода менять направление или замедляться, то нет необходимости в торможении. Тем не менее, камеры фиксируют нарушение, не учитывая такие нюансы, и водители могут быть наказаны несправедливо. Штраф за подобное нарушение составляет от 1500 до 2500 рублей согласно статье 12.18 КоАП.

Водителям, попавшим в такую ситуацию, рекомендуется оспаривать несправедливые штрафы, поскольку не всегда вина за происшествие лежит на них.