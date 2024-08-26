Что нужно сделать, чтобы выгоднее подготовить авто к продаже

Как сообщает сайт "Москва 24", автомобиль, предназначенный для продажи, необходимо подготовить. О том, как это сделать, рассказал изданию автоэксперт Ян Хайцеэр.
Вице-президент Национального автомобильного союза рекомендует:
• документировать подготовку машины к продаже;
• привести в порядок вид внутри салона — это важно для выгодной продажи автомобиля;
• устранить запах табака, если в салоне курили;
• отразить все действия по улучшению внешнего вида автомобиля в документах;
• не разрешать потенциальному покупателю садиться за руль — лучше съездить на станцию техобслуживания;
• учитывать расходы на ремонт при принятии решения о продаже;
• указывать на все проблемы автомобиля.
Также автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что лучше продавать через дилерский центр — это избавит от траты времени на организацию показа и ответов на звонки, а для определения стоимости автомобиля использовать объявления о похожих автомобилях.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.