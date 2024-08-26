Что нужно сделать, чтобы выгоднее подготовить авто к продаже

Как выгоднее продать автомобиль

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Как сообщает сайт "Москва 24", автомобиль, предназначенный для продажи, необходимо подготовить. О том, как это сделать, рассказал изданию автоэксперт Ян Хайцеэр.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Вице-президент Национального автомобильного союза рекомендует:

• документировать подготовку машины к продаже;

• привести в порядок вид внутри салона — это важно для выгодной продажи автомобиля;

• устранить запах табака, если в салоне курили;

• отразить все действия по улучшению внешнего вида автомобиля в документах;

• не разрешать потенциальному покупателю садиться за руль — лучше съездить на станцию техобслуживания;

• учитывать расходы на ремонт при принятии решения о продаже;

• указывать на все проблемы автомобиля.

Также автоэксперт Игорь Моржаретто напомнил, что лучше продавать через дилерский центр — это избавит от траты времени на организацию показа и ответов на звонки, а для определения стоимости автомобиля использовать объявления о похожих автомобилях.