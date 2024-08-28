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Важные советы по безопасной зарядке автомобильного аккумулятора

При зарядке аккумулятора дома можно получить ожог — автоэксперт
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Авто

Зарядка автомобильного аккумулятора в домашних условиях может привести к отравлению или химическим ожогам, предупреждает директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

При зарядке аккумулятора дома можно получить ожог — автоэксперт
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

При зарядке аккумулятора активизируются химические процессы, в результате которых выделяются вредные вещества, такие как хлористый водород и сернистый газ. Эти газы не только ядовиты, но и пожароопасны, отмечает специалист.

Кроме того, серная кислота, содержащаяся в аккумуляторе, может вызвать ожог при попадании на кожу или слизистые оболочки.

Если аккумулятор неисправен (например, осыпались пластины) или был неправильно выбран зарядный ток (он должен составлять 10% от объема АКБ), это может привести к взрыву или возгоранию аккумулятора.

Уточнения

Се́рная кислота́ (лат. Acidum sulphuricum, химическая формула — H2SO4) — сильная неорганическая кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6). Зарегистрирована как пищевая добавка E513.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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