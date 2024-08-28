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Основные ошибки опытных водителей: что вы делаете не так за рулем

В ГАИ назвали семь самых опасных ошибок опытных водителей
2:09
Авто

Многие опытные автомобилисты со временем начинают испытывать чрезмерную уверенность за рулем, которая может быть опасной. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru выделил самые серьезные ошибки, которые часто допускают водители с большим стажем.

В ГАИ назвали семь самых опасных ошибок опытных водителей
Фото: unsplash.com by Jake weirick, PDM

Одной из наиболее распространенных проблем становится использование смартфонов за рулем. Водители отправляют сообщения, просматривают социальные сети, выбирают музыку, полагая, что могут справиться с управлением и не потерять контроль над дорогой. Однако в один момент внимание переключается на экран, что приводит к ослаблению контроля над ситуацией и может вызвать аварию.

Еще одной ошибкой является неправильное соблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля, особенно при обгоне. Даже если на горизонте нет встречного транспорта, существует риск, что впередиидущее транспортное средство может неожиданно затормозить.

Опытные водители также часто полагаются только на дорожную разметку, считая, что отсутствие линий на дороге позволяет обгонять в любом месте, даже на поворотах или в неудобных участках. Однако правила дорожного движения четко ограничивают возможности для обгона: это запрещено за сто метров до железнодорожного переезда, в плохую погоду, на вершинах холмов и перед пешеходными переходами. Нарушение этих правил может привести к серьезным штрафам или даже лишению водительских прав.

Многие водители совершают ошибку при торможении в повороте, заходя в него на высокой скорости и резко нажимая на тормоза в последний момент. Это негативно сказывается на подвеске и увеличивает риск потери контроля над автомобилем. Для безопасного прохождения поворота необходимо заранее снизить скорость и плавно войти в него.

Кроме того, водители с опытом нередко пренебрегают чистотой фар и лобового стекла, превышают скорость в пределах нештрафуемого порога в 20 км/ч и забывают пристегиваться ремнями безопасности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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