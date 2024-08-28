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Почему водородная чистка лучше химической: аргументы мастера

Когда стоит проводить водородную очистку двигателя
2:58
Авто

Водородная чистка двигателя автомобиля снижает расход топлива и масла, а также повышает мощность автомобиля в текущем режиме, рассказал мастер одной из станций техобслуживания. Он считает этот метод очистки оптимальным по соотношению "цена-качество", эффективным и рекомендует проводить его регулярно.

Когда стоит проводить водородную очистку двигателя
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

"Этот метод удобнее химической очистки и занимает значительно меньше времени. Нет необходимости разбирать двигатель, замачивать детали в химических растворах и потом очищать их вручную. Что касается опасений, что водородная чистка может навредить двигателю, я в своей практике с таким не сталкивался. У меня есть клиенты, которые уже прошли 2-3 такие процедуры и остались довольны", — поделился опытом мастер.

Суть водородной очистки двигателя заключается в следующем: в камеру сгорания работающего двигателя подается насыщенный водородом сухой пар. Поскольку температура сгорания водорода значительно выше, чем у обычного воздуха, топливовоздушная смесь выжигает весь нагар из цилиндра. Процедура занимает не более часа и дает мгновенный эффект.

Опасности загрязнения двигателя

Загрязнение двигателя может быть вызвано эксплуатацией автомобиля на пониженной передаче, частыми остановками в пробках, использованием некачественных масел и присадок. Недогоревшее топливо оседает на стенках и деталях двигателя в виде копоти, что мешает клапанам правильно закрываться, увеличивая расход топлива и снижая мощность автомобиля.

При сильном нагреве нагара топливо может загореться до начала цикла, что приводит к перегреву двигателя и повышению расхода бензина. Также могут забиваться сажевые фильтры, ухудшается работа выхлопной системы, падает компрессия, что негативно сказывается на мощности автомобиля.

Когда проводить водородную очистку

Игнорирование этих проблем приводит к ухудшению работы автомобиля, увеличению расхода масла и топлива. Если не предпринять мер, двигатель может выйти из строя, а его замена — сложный и дорогостоящий процесс. Эксперты рекомендуют проводить водородную очистку двигателя каждые 15-20 тыс. км, а если автомобиль используется нечасто, то при каждом ТО.

Признаки образования нагара:

  • Резкое снижение мощности двигателя
  • Увеличение расхода топлива и масла
  • Проблемы с запуском двигателя
  • Сильный шум двигателя и вибрация на холостых оборотах
  • Запах гари в выхлопных газах

Водородную очистку двигателя следует проводить только у квалифицированных специалистов, обладающих необходимым оборудованием. Найти подходящую станцию техобслуживания можно, изучив отзывы автовладельцев в интернете.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 1. Одноатомная форма водорода — самое распространённое химическое вещество во Вселенной.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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