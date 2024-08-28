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Проблемы со стартером: когда нужно менять и когда можно обойтись ремонтом

Почему щелчок при запуске двигателя может сигнализировать о неисправности
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Авто

Глава отдела обучения компании "Автоприбор" Артем Березин, рассказал о ключевых причинах, по которым автомобиль может не заводиться. Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, это может указывать на неисправности коллектора, щеток или короткое замыкание. В случае, если стартер не издает никаких звуков, проблема может заключаться в повреждении втягивающего реле или якоря.

Почему щелчок при запуске двигателя может сигнализировать о неисправности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, автомобиль может не заводиться из-за износа механических частей или окисления клемм источника питания. В таких случаях замена стартера не всегда необходима; зачастую достаточно заменить отдельные элементы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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