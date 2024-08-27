Электронный стояночный тормоз: комфорт, усложнённый техническими трудностями

Что нужно знать об обслуживании электронного стояночного тормоза

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Электронный стояночный тормоз представляет собой современную систему, которая активируется автоматически или нажатием кнопки. Электроника автомобиля контролирует тормозные колодки, прижимая их к дискам с определенным усилием. Однако, несмотря на все преимущества, эта система не лишена недостатков.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0

Портал njcar.ru выделил три основные проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей, оснащенных электронным стояночным тормозом.

Электронный стояночный тормоз впервые был внедрен в серийное производство в 2001 году. Эта система управляет такими функциями, как противооткатная система, автоудержание на месте при включенной передаче Drive у автомобилей с автоматической коробкой передач, а также автоматическое включение и отключение "ручника".

Водителю больше не нужно думать о том, чтобы вручную активировать тормоз — достаточно лишь коснуться педали газа или выключить зажигание. Также система предотвращает движение автомобиля, если водитель не пристегнут или одна из дверей открыта. Все это значительно улучшает комфорт и безопасность, но есть и обратная сторона.

С внедрением электронного "ручника" тормозные системы стали более сложными, поскольку в суппортах теперь установлены электродвигатели, которые сжимают колодки на диске. Это привело к снижению надежности стояночного тормоза.

Кроме того, электронный стояночный тормоз с функцией удержания Auto Hold значительно увеличивает стоимость автомобиля. После покупки системы требуют частого обслуживания и ремонта, которые требуют специализированных знаний и дорогостоящих процедур, в отличие от традиционных тросовых тормозов, где колодки просто затягиваются на диске.

Если аккумулятор автомобиля разрядится, то сдвинуть машину с места станет проблематично. При активации электронного стояночного тормоза перед отключением питания тормозные колодки останутся зажатыми, и без подачи электропитания их не удастся ослабить.

В таких случаях придется вручную разблокировать колодки, что требует снятия колеса и использования специального ключа.