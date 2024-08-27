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Перепады напряжения и другие причины частого перегорания ламп в автомобиле

Проблемы с генератором и аккумулятором: как они влияют на лампы
0:58
Авто

Причина быстрого перегорания автомобильных ламп чаще всего кроется в проблемах с бортовой сетью автомобиля или низком качестве самих ламп, объясняет директор сервиса "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов.

Проблемы с генератором и аккумулятором: как они влияют на лампы
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Основной причиной выступают перепады напряжения в бортовой сети, которые могут возникнуть из-за неисправности генератора или аккумулятора. Также проблема может быть связана с неисправностью электропроводки автомобиля.

Кроме того, качество самих ламп играет важную роль. Лампы низкого качества быстро выходят из строя, особенно если они не соответствуют параметрам бортовой сети автомобиля.

Чтобы избежать частого перегорания ламп, Балашов рекомендует приобретать качественные изделия от проверенных брендов, которые соответствуют требованиям бортовой сети вашего автомобиля. Важно своевременно заменять лампы и не дожидаться, пока они полностью выйдут из строя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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