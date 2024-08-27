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В чём опасность высокого уровня масла в двигателе: советы специалистов

Масло в двигателе выше нормы: что это значит, и как предотвратить
1:27
Авто

Высокий уровень масла в двигателе автомобиля может быть не менее вредным, чем его недостаток, предупреждает технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Масло в двигателе выше нормы: что это значит, и как предотвратить
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Если уровень масла в моторе выше нормы, это может свидетельствовать о попадании в него топлива. Чаще всего это происходит в дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском, особенно при неисправности топливного насоса, что приводит к утечке топлива. Также повышение уровня масла может наблюдаться зимой, когда водитель совершает короткие поездки.

Специалист подчеркивает, что такой рост уровня масла может быть опасным для двигателя. Разжиженное масло теряет свои свойства, увеличивается давление в системе, что может привести к выдавливанию прокладок и сальников. Кроме того, высокое содержание масла может способствовать образованию нагара в цилиндрах.

Родионов также отметил, что в масло может проникать антифриз из-за трещин в головке блока цилиндров, самом блоке или нарушенной герметичности теплообменника масла.

Покупка автомобиля с повышенным уровнем масла не рекомендуется, так как недобросовестные продавцы могут маскировать проблемы с низким давлением в системе, доливая масло с высокой вязкостью перед продажей, предупреждает эксперт.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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