Секреты безопасной мойки двигателя: от генератора до проводки

Влияние мойки двигателя на техническое состояние автомобиля

2:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомойщики часто без задней мысли соглашаются помыть двигатель автомобиля, направляя мощные струи воды в подкапотное пространство, чтобы избавиться от грязи и масла. Однако, как объяснил моторист специализированного автосервиса в интервью порталу njcar.ru, такой способ очистки двигателя может быть опасен.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Дискуссии о мойке двигателя ведутся уже давно. Некоторые водители уверенно моют свои моторы, не беспокоясь о последствиях, в то время как другие предупреждают о возможных неприятностях. Так стоит ли устраивать "банный день" для двигателя?

Ведь вода может проникнуть в свечные колодцы через уплотнения катушек зажигания, что может привести к повреждению свечей и нарушению работы системы зажигания.

Чтобы избежать проблем при мойке двигателя, важно соблюдать осторожность. После того как двигатель вымыт, рекомендуется снять катушки зажигания и тщательно просушить их — можно использовать компрессор или просто сухую тряпку. Это несложный и быстрый процесс. Иногда после мойки на приборной панели может загореться индикатор, сигнализирующий о проблемах с зарядкой.

В этом случае достаточно оставить автомобиль на 30 минут, чтобы лишняя вода стекла, и система вернулась к нормальной работе. Лучше всего мыть двигатель, пока он еще теплый: так влага быстрее испарится, что снизит риск возникновения проблем.

Для минимизации рисков при мойке двигателя стоит предпринять несколько мер. Во-первых, рекомендуется обернуть генератор пленкой или пакетом, чтобы избежать попадания воды в чувствительные места. Во-вторых, использование сжатого воздуха позволит убрать излишки воды и предотвратить коррозию.

Автомобильная проводка — важнейший элемент машины. Если она повреждена или закреплена на изоленту и скотч, не стоит винить автомойку в коррозии проводов. Заводская оплетка, клеммы, коннекторы и разъемы при правильном уходе и использовании уплотнителей способны выдержать воздействие грязи, влаги и пыли.

Важно следить за тем, чтобы мойщик не подносил пистолет с мощной струей слишком близко к проводке, чтобы не повредить её.

Не стоит также переживать за "мозги" автомобиля и реле — они защищены герметичными корпусами и рассчитаны на контакт с водой, учитывая возможные негативные последствия. Аккумулятор тоже не боится воды: его клеммы расположены на достаточном расстоянии друг от друга, и даже если вода попадет на них, это не приведет к замыканию.

Главное — избегать направленных мощных струй воды на провода.