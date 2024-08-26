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Почему АИ-100 не увеличивает мощность, но делает двигатель эффективнее

Почему важно использовать бензин с правильным октановым числом
1:06
Авто

Бензин АИ-100 не увеличивает мощность автомобиля, но помогает двигателю работать на полную мощность, как пояснил Вадим Стрельбицкий, глава департамента механического ремонта "Авилон Kia". Он подчеркнул важность использования топлива с октановым числом, соответствующим рекомендациям производителя автомобиля.

Почему важно использовать бензин с правильным октановым числом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Использование АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95 или 98 может негативно сказаться на состоянии автомобиля. Среди возможных проблем — снижение производительности двигателя, его повреждения и увеличение расхода топлива.

Стрельбицкий отметил, что АИ-100 не делает двигатель более "мощным", поскольку октановое число указывает на устойчивость топлива к детонации, а не на его способность увеличивать мощность.

Однако, бензин с более высоким октановым числом позволяет двигателю работать на полную мощность, поскольку на топливе с более низким числом двигатель часто ограничивается электроникой для предотвращения детонации.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок. Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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