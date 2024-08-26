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Выгодный способ досрочного погашения автокредита: советы и хитрости

Как досрочно погасить автокредит: основные правила
2:49
Авто

Рост цен на автомобили заставляет многих приобретать их в кредит. Однако есть ли возможность погасить такой кредит досрочно и при этом получить максимальную выгоду? Рассмотрим все нюансы.

Как досрочно погасить автокредит: основные правила
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

Можно ли погасить автокредит досрочно?

Однозначно да! Законодательство РФ предусматривает такое право. В частности, статья 810 Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" регламентируют, что заемщик может вернуть автокредит досрочно как полностью, так и частично. В течение 30 дней после получения кредита это можно сделать даже без уведомления банка.

Однако если 30-дневный срок истёк, важно внимательно изучить условия кредитного договора. В нём могут быть указаны:

  • Запрет на досрочное погашение.
  • Комиссии за досрочное погашение.
  • Ограничение на сумму частичного погашения.
  • Сроки уведомления банка (обычно 30 дней).

Все эти условия могут усложнить или даже запретить досрочное погашение кредита, так как банкам невыгодно терять проценты по таким договорам.

Выгодно ли досрочное погашение автокредита?


Решение о досрочном погашении кредита требует взвешенного подхода. Рассмотрим плюсы и минусы.

Преимущества:

  • Экономия на процентах.
  • Возможность использовать сэкономленные деньги для других целей.
  • Улучшение кредитной истории (при аккуратном подходе).

Недостатки:

  • Финансовые риски в случае непродуманного решения.
  • Меньшая выгода при аннуитетной схеме выплат, особенно после половины срока кредита, когда проценты уже выплачены, а остаётся в основном тело кредита.
  • Как погасить автокредит досрочно?
  • Есть два способа досрочного погашения: полностью или частично.

Полное погашение:

  • Консультация с банком по условиям погашения.
  • Подача заявления на полное погашение.
  • Оплата всей суммы через удобный способ.
  • Проверка состояния счета после оплаты.
  • Получение справки о закрытии кредита.
  • Отказ от дополнительных услуг банка.


Проверка снятия залога с автомобиля через сайт Федеральной нотариальной палаты.
Возврат страховой премии по полису каско за оставшийся период (если не было страховых случаев).


Частичное погашение:

  • Консультация с банком.
  • Переговоры о перерасчете (уменьшение взносов или срока кредита).
  • Оплата через кассу или банковские сервисы.
  • Возможность снижения процентной ставки при хорошем кредитном рейтинге.

Уточнения

Федеральная нотариальная палата (ФНП) — нотариальная палата Российской Федерации — некоммерческая организация, основанная на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. ФН Палата объединяет всех нотариусов России посредством обязательного коллективного членства в ней нотариальных палат субъектов РФ. Нотариальные палаты субъектов РФ, в свою очередь, основаны на обязательном членстве в них всех нотариусов, занимающихся частной практикой на территории того или иного региона.

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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