Выгодный способ досрочного погашения автокредита: советы и хитрости

Рост цен на автомобили заставляет многих приобретать их в кредит. Однако есть ли возможность погасить такой кредит досрочно и при этом получить максимальную выгоду? Рассмотрим все нюансы.
Однозначно да! Законодательство РФ предусматривает такое право. В частности, статья 810 Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" регламентируют, что заемщик может вернуть автокредит досрочно как полностью, так и частично. В течение 30 дней после получения кредита это можно сделать даже без уведомления банка.
Однако если 30-дневный срок истёк, важно внимательно изучить условия кредитного договора. В нём могут быть указаны:
Все эти условия могут усложнить или даже запретить досрочное погашение кредита, так как банкам невыгодно терять проценты по таким договорам.
Решение о досрочном погашении кредита требует взвешенного подхода. Рассмотрим плюсы и минусы.
Проверка снятия залога с автомобиля через сайт Федеральной нотариальной палаты.
Возврат страховой премии по полису каско за оставшийся период (если не было страховых случаев).
Федеральная нотариальная палата (ФНП) — нотариальная палата Российской Федерации — некоммерческая организация, основанная на принципах самоуправления, саморегулирования и самофинансирования. ФН Палата объединяет всех нотариусов России посредством обязательного коллективного членства в ней нотариальных палат субъектов РФ. Нотариальные палаты субъектов РФ, в свою очередь, основаны на обязательном членстве в них всех нотариусов, занимающихся частной практикой на территории того или иного региона.
Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны.