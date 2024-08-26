За что будут штрафовать таксистов: новые законы в сентябре

Новые правила для таксистов и водителей с 1 сентября

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С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к установке дорожных камер, составу автомобильных аптечек, обязательной страховке для таксистов, а также изменяются штрафы за неоплату проезда по платным дорогам в Москве.

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Новые правила для дорожных камер

С 1 сентября федеральный закон и постановление правительства № 754 уточняют требования к размещению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры теперь можно устанавливать только на аварийно опасных участках, перекрестках с высокой частотой ДТП, выделенных полосах общественного транспорта, пешеходных переходах и местах с запретом стоянки.

Также камеры допускается размещать на участках, где проводятся ремонтные работы, но они должны быть демонтированы по завершении таких работ. Все решения об установке фотовидеокомплексов должны согласовываться с МВД. Камеры и конструкции не должны мешать видимости дорожных знаков и светофоров.

Теперь закреплены минимальные расстояния между камерами: в населенных пунктах — не менее 1 км, на загородных дорогах — не менее 5 км. Исключение — аварийно опасные участки и перекрестки с частыми ДТП.

Как будут выписываться штрафы

С 1 сентября владельцы дорог обязаны вести реестр всех фотовидеокомплексов, включая их модель, место установки и маршрут (если камера мобильная). Транспортные средства с камерами должны быть хорошо видны и обозначены специальными знаками. Данные с камер передаются в МВД в полном объеме. Если камера не соответствует новым требованиям, штрафы по ней выписываться не будут.

Новые требования к автомобильным аптечкам

Согласно приказу Минздрава, в автомобильных аптечках должны быть дополнительные перевязочные материалы, включая эластичные бинты. Появляются два устройства для искусственного дыхания, изотермическое одеяло и канцелярские принадлежности для записи времени наложения жгута. Старые аптечки можно использовать до 2027 года при условии неистекшего срока годности.

Страховка для таксистов и новые штрафы

С 1 сентября таксопарки обязаны оформлять ОСГОП (Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) в дополнение к ОСАГО. В случае ДТП пассажиры смогут рассчитывать на компенсации до 2 млн рублей за вред здоровью и до 23 тыс. рублей за порчу имущества. Штрафы за отсутствие ОСГОП составят 40-50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам Москвы

Увеличиваются штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в Москве. Для легковых автомобилей штраф составит 3 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов — 5 и 15 тыс. рублей соответственно.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.