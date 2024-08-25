Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неудачный отдых: туристка рассказала о неприятном опыте в Абхазии
Врач не советует есть на ночь гречку людям с заболеваниями ЖКТ
Как подготовиться к появлению второго питомца в доме
Маска для лица из банана своими руками от прыщей, пигментации и усталой кожи
Как выбрать идеальный журнальный столик
В Анапе введён запрет на использование плавсредств на пляжах курорта
Medicalxpress: брак — это основа благополучия и крепкого здоровья мужчин в старости
Баклажаны в томатном соусе — получится очень вкусно
Фузариозное увядание вновь угражает бананам

Нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами в приграничных областях, аннулируют

Отменят автоштрафы в приграничных регионах России
1:05
Авто

Как сообщает Gazeta.ru, ГАИ РФ может отменить автоштрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами в приграничных областях, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Это может произойти, если само нарушение будет признано как малозначительное.

Отменят автоштрафы в приграничных регионах России
Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, CC BY-SA 3.0

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, просив отменить штрафы, вынесенные после 6 августа в приграничных регионах. Эксперты считают, что такой шаг поможет поддержать тех россиян, для которых автомобиль является единственным средством передвижения в сложной жизненной ситуации.

Однако стоит отметить, что речь идет только о нарушениях, которые не подразумевают административный арест, лишение водительских прав и другие серьезные меры, которые принимает суд. Для таких нарушений возможно аннулирование штрафов, чтобы облегчить финансовое положение автовладельцев в приграничных районах.

Уточнения

ГАИ — Госавтоинспекция МВД России.

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Когда ручной режим спасает: важные случаи использования "механики" в автоматах

Ручное переключение передач может стать вашим спасением в критических ситуациях, когда автоматическая коробка передач не справляется с задачей.

Как правильно использовать ручной режим в автоматической трансмиссии
Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму из трёх видов овощей
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: делайте побольше банок, это очень вкусно
Увеличиваем бицепсы 3 упражнениями: эффективно и быстро
Ударный БПЛА "Ночная ведьма" будет убийцей украинской "Бабы-яги" Дмитрий Плотников Учреждение ФСИН во второй раз было захвачено радикалами-исламистами. Причины Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Шарлотка со сливами: самый любимый сладкий пирог с непривычным наполнением
Неправильный проезд под стрелку: чем грозит и как этого избежать
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
Тушёная говядина с кабачками: готовить это блюдо несложно, а результат — шикарный
Последние материалы
Ударный БПЛА "Ночная ведьма" будет убийцей украинской "Бабы-яги"
Маска для лица из банана своими руками от прыщей, пигментации и усталой кожи
Как подготовиться к появлению второго питомца в доме
Как выбрать идеальный журнальный столик
Отменят автоштрафы в приграничных регионах России
В Анапе введён запрет на использование плавсредств на пляжах курорта
Medicalxpress: брак — это основа благополучия и крепкого здоровья мужчин в старости
Баклажаны в томатном соусе — получится очень вкусно
Фузариозное увядание вновь угражает бананам
Последствия отказа от мойки: 12 месяцев без чистки автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.