Нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами в приграничных областях, аннулируют

Отменят автоштрафы в приграничных регионах России

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Как сообщает Gazeta.ru, ГАИ РФ может отменить автоштрафы за нарушения ПДД, зафиксированные дорожными камерами в приграничных областях, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Это может произойти, если само нарушение будет признано как малозначительное.

Фото: commons.wikimedia.org by 玄史生, CC BY-SA 3.0

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, просив отменить штрафы, вынесенные после 6 августа в приграничных регионах. Эксперты считают, что такой шаг поможет поддержать тех россиян, для которых автомобиль является единственным средством передвижения в сложной жизненной ситуации.

Однако стоит отметить, что речь идет только о нарушениях, которые не подразумевают административный арест, лишение водительских прав и другие серьезные меры, которые принимает суд. Для таких нарушений возможно аннулирование штрафов, чтобы облегчить финансовое положение автовладельцев в приграничных районах.

Уточнения

ГАИ — Госавтоинспекция МВД России.

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».