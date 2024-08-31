Инспекторы больше не штрафуют за мелкие неисправности: детали изменений

Водители больше не получают штрафы за среднюю скорость

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Водители давно привыкли к постоянному ужесточению штрафов и санкций на дорогах, ведь каждый год КоАП пополняется новыми поправками, усиливающими наказания за нарушения. Однако мало кто знает, что за последние несколько лет некоторые штрафы были полностью отменены. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, за какие нарушения инспекторы больше не накладывают санкции.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Первым важным шагом стало изменение подхода ГИБДД к контролю за техническим состоянием автомобилей, введенное два года назад. Инспекторам было рекомендовано сосредоточиться на серьезных нарушениях, таких как вождение в состоянии алкогольного опьянения, и ослабить контроль за мелкими техническими неисправностями, не угрожающими безопасности дорожного движения.

Это решение было вызвано дефицитом оригинальных автозапчастей, из-за чего их приходилось долго ждать. Теперь, вместо штрафов за такие мелкие нарушения, как отсутствие брызговиков, неисправные стеклоомыватели или перегоревшие лампочки, инспекторы ограничиваются устными предупреждениями.

Кроме того, один из наиболее спорных видов штрафов, а именно штрафы за среднюю скорость, которые начали применяться еще с 2013 года, также был упразднен три года назад после решения Верховного суда. Теперь водители больше не получают штрафы за этот вид нарушения.

Также стоит отметить отмену штрафа за отсутствие знака "Шипы", который ранее был обязательным и наказывался суммой в 500 рублей. Это изменение было воспринято с облегчением многими водителями.

Еще одним важным изменением стало пересмотренное правило "нулевого промилле". После многочисленных жалоб и обсуждений была установлена допустимая погрешность алкотестера, равная 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, что примерно соответствует 0,3 промилле в крови.

И, наконец, многими водителями было забыто, что ранее существовали штрафы за превышение скорости на 20 км/ч. Этот штраф, который составлял всего 100 рублей, был отменен из-за жалоб на неточности радаров и камер. Законодатели решили отказаться от наказания за минимальное превышение скорости.