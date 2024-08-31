Неожиданные нарушения ПДД, за которые не штрафуют: что нужно знать каждому водителю

Автоюрист рассказал о нарушениях ПДД, которые не наказываются штрафами

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Многие водители полагают, что любое нарушение правил дорожного движения неизбежно влечет за собой штрафные санкции согласно КоАП. Однако это не всегда так. Автоюрист поделился с порталом njcar. ru информацией о том, за какие опасные нарушения инспекторы ГИБДД пока не могут наложить штрафы на водителей.

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Например, пункт 2.3.4 ПДД требует, чтобы водители носили световозвращающие элементы (куртку, жилет или накидку) в случае вынужденной остановки или ДТП за пределами населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости. Однако, несмотря на потенциальную опасность игнорирования этого правила, в Административном Кодексе нет предусмотренных штрафов за его нарушение.

Еще одно распространенное нарушение — несоблюдение безопасной дистанции, описанное в пункте 9.10 ПДД. Ежедневно множество аварий происходит из-за игнорирования водителями этого правила, которое требует поддерживать безопасное расстояние до транспортного средства впереди, чтобы избежать столкновения. Но и за это нарушение пока не предусмотрены штрафные санкции.

Пункт 9.11 ПДД, который обязывает водителей транспортных средств длиной более 7 метров поддерживать достаточную дистанцию для безопасного обгона на дорогах вне населенных пунктов с двусторонним движением, также не наказывается штрафами.

На дорогах часто встречаются так называемые "учителя" — водители, которые пытаются наказывать других участников движения, обгоняя их и затем резко тормозя, чтобы заставить сбросить скорость или остановиться. Пункт 10.5 Правил дорожного движения запрещает такие действия, но и здесь в КоАП не предусмотрены штрафы или другие меры наказания.

Наконец, нельзя обойти стороной пункт 2.7 ПДД, касающийся опасного вождения. Однако даже несмотря на наличие этого пункта, доказать факт нарушения и привлечь виновных к ответственности крайне сложно.