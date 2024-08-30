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Почему важно проверять давление в шинах не только при сезонной замене

Как неравномерное давление в шинах влияет на управление автомобилем
2:29
Авто

Многие водители уделяют внимание давлению в шинах только во время сезонной замены резины, но это может быть опасным подходом. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал, почему так важно следить за равномерностью давления в покрышках и какие риски возникают при игнорировании этой задачи.

Как неравномерное давление в шинах влияет на управление автомобилем
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Неравномерное давление в шинах — проблема, с которой сталкиваются даже владельцы современных автомобилей. Давление может колебаться из-за многих факторов, включая изменения температуры: когда воздух в шинах сжимается или расширяется в ответ на атмосферные колебания. Еще один фактор — недостаточный контроль за состоянием шин. Если водитель забывает регулярно проверять давление, шины постепенно теряют воздух, и это может привести к необходимости частой подкачки.

Определить визуально, что давление в шинах неодинаковое, бывает сложно, особенно когда речь идет о задних колесах, которые обычно несут меньшую нагрузку. Современные шины с усиленными боковинами могут сохранять форму даже при снижении давления, что усложняет обнаружение проблемы.

Однако различное давление в шинах оказывает серьезное влияние на управление автомобилем. Основная проблема связана с изменением формы и размера пятна контакта колеса с дорогой, что приводит к неравномерному сопротивлению качению. При недостаточном давлении нагрузка на боковины шины возрастает, что вызывает их прогиб и ускоренный износ. Это не только сокращает срок службы шин, но и снижает безопасность автомобиля.

Если заднее колесо полуспущено, это может остаться незамеченным на городских улицах при скорости 60 км/ч. Однако в критических ситуациях, требующих точной управляемости, полуспущенное колесо может внезапно ухудшить поведение автомобиля, что увеличивает риск аварии.

Неравномерное давление в передних колесах может вызвать эффект "плавания" машины на дороге. При торможении водитель может почувствовать, что руль нужно удерживать крепче, чтобы избежать смещения автомобиля с полосы движения. Это создает дополнительные опасности на дороге. В сравнении с этими рисками, повышенный расход топлива и неравномерный износ шин кажутся менее значительными, но их тоже не стоит игнорировать.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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