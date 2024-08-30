Каско дешевле: секреты, которые стоит знать каждому водителю

Как выбрать автомобиль, чтобы каско обошлось дешевле

2:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Снизить стоимость полиса каско на автомобиль можно еще до его покупки, и в этом помогут несколько проверенных способов. Как именно это сделать, рассказал "Известиям" Юрий Стрекалов, директор по управлению портфелем ОСАГО в ПАО СК "Росгосстрах".

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Первый способ — накапливать водительский стаж, вписав себя в полис ОСАГО родственника. Это может увеличить стоимость ОСАГО, поэтому лучше выбирать недорогой автомобиль с минимальным территориальным коэффициентом. Такой подход поможет в дальнейшем снизить цену каско, когда накопленный стаж сыграет в вашу пользу.

Второй способ — заранее изучить доступность запчастей и кузовных деталей для интересующего вас автомобиля. Стрекалов отмечает, что начинающим водителям стоит избегать автомобилей, для которых существенно подорожала "аварийная корзина". По данным "Росгосстраха", с января 2022-го по январь 2024 года значительный рост цен на запчасти наблюдался у таких марок, как Mercedes Benz (на 94,2%), BMW (75,3%) и Skoda (83,5%). Запчасти для китайских автомобилей также подорожали, например, для Chery — на 69,9%, Geely — на 63,7%, Exeed — на 53,8%, Changan — на 50,6%, Haval — на 36,6%. В то же время рост цен на запчасти для корейских автомобилей оказался ниже: для KIA — 34,6%, для Hyundai — 33,8%. Для отечественных машин, таких как ВАЗ и LADA, цены выросли на 29,9%.

Третий способ сэкономить на каско — выбрать тариф с франшизой. Стрекалов привел пример, где для 23-летнего водителя без опыта вождения полис каско с франшизой 30 тыс. рублей в Московском регионе для новой LADA Granta стоимостью 1,3 млн рублей будет стоить 44,6 тыс. рублей, а для китайского Haval Jolion стоимостью 2,3 млн рублей — 90,1 тыс. рублей. Выбор франшизы может существенно снизить стоимость каско.

Еще один вариант — покупка полиса каско по схеме "50 на 50". В этом случае оплачивается только 50% стоимости полиса, а вторая половина выплачивается лишь в случае ДТП. Это может быть выгодным решением для тех, кто уверен в своих водительских навыках и не ожидает частых страховых случаев.