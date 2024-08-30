Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта

Перегрев вариатора: основные причины и способы профилактики

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В последние годы вариаторы (CVT) всё чаще устанавливаются на новые автомобили, благодаря своей плавности и экономичности. Однако этот вид трансмиссии требует бережного отношения и чувствителен к условиям эксплуатации, что делает его склонным к перегреву. Владелец сервисного центра в интервью порталу njcar. ru поделился рекомендациями о том, как продлить срок службы вариатора и избежать дорогостоящих поломок.

Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Основная проблема вариаторов заключается в их склонности к перегреву. Рабочая жидкость внутри вариатора начинает терять свои свойства при температуре около 80 градусов, а при 115 градусах происходит постепенная деградация трансмиссионной жидкости. Это может привести к ускоренному износу трущихся поверхностей и даже к появлению металлической стружки в системе, что в конечном итоге приводит к аварийному режиму работы трансмиссии, сигнализируемому индикатором на приборной панели.

Перегреть вариатор можно довольно легко, например, при длительном движении на высоких оборотах. В городских условиях также есть риски: частые пробуксовки при старте, высокие обороты при обгонах, и неожиданные прыжки на бордюры могут негативно сказаться на состоянии вариатора.

Проблема усугубляется тем, что многие автопроизводители, стремясь снизить затраты, не устанавливают на вариаторы полноценные радиаторы охлаждения, ограничиваясь лишь теплообменником на корпусе агрегата. Это решение оставляет вариатор уязвимым к перегреву, особенно при интенсивной эксплуатации.

Чтобы избежать серьезных проблем и продлить ресурс вариатора, опытные автолюбители устанавливают дополнительные радиаторы охлаждения. Такой радиатор становится особенно важным, если основной теплообменник засоряется грязью, что нередко происходит в условиях российских дорог. Установка дополнительного радиатора охлаждения — это не только предосторожность, но и ключ к долговечности и надежности работы вариатора, особенно в сложных условиях эксплуатации.