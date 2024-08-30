Новые риски для автолюбителей: как неоригинальные запчасти могут повлиять на гарантию

В России могут ввести ограничения на гарантийный ремонт для машин с неоригинальными запчастями

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Официальные дилеры в России могут получить право отказывать в гарантийном ремонте автомобиля, если в ходе обслуживания или ремонта ранее использовались неоригинальные запчасти и материалы. Такое предложение содержится в письме, направленном главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову.

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В своем предложении Кутепов указывает на необходимость дополнить пункт 21 правил, регулирующих оказание услуг, таким основанием для приостановки гарантийного обслуживания, как обнаружение в автомобиле непригодных, некачественных или неоригинальных запчастей и материалов в период гарантийного срока.

Сенатор также отметил, что в последнее время участились случаи, когда владельцы автомобилей в пределах гарантийного срока проводят техническое обслуживание и ремонт не у официальных дилеров, а в сторонних автосервисах или вовсе самостоятельно. Это приводит к использованию неоригинальных запчастей и материалов, которые нередко не имеют сертификатов качества, что в итоге может стать причиной поломок. Затем такие поломки предъявляются как гарантийные случаи, что, по мнению Кутепова, несправедливо по отношению к производителю.

По мнению главы комитета Совета Федерации по экономической политике, предлагаемые изменения будут способствовать тому, чтобы потребители использовали для технического обслуживания и ремонта исключительно рекомендованные производителем запчасти и материалы, а также более тщательно проверяли их соответствие требованиям.