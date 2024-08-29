Злоумышленники подделывают запчасти: автосервисы в России страдают

Почему число дорогих ремонтов автомобилей в России выросло на 49%

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В российских автосервисах всё чаще сталкиваются с контрафактными запчастями, что приводит к значительному росту числа дорогостоящих ремонтов автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные аналитического агентства Gruzdev Analyze.

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Аналитики провели опрос более тысячи станций постпродажного обслуживания в 27 городах России в июне 2024 года. Выяснилось, что более 37% автосервисов столкнулись с поддельными запчастями в текущем году, что существенно больше по сравнению с предыдущими периодами.

Наиболее часто подделывают масла и другие горюче-смазочные материалы (ГСМ) — об этом сообщили 54% опрошенных автосервисов. Для сравнения, в 2023 году на технические жидкости жаловались лишь 31% станций. Следующими по частоте подделки идут фильтры (35% в 2024 году против 15% в прошлом году) и свечи зажигания (33% против 23%). Также увеличилась доля поддельных деталей подвески и рулевого управления — с 14% до 19%.

По словам генерального директора Gruzdev Analyze Александра Груздева, злоумышленники научились подделывать даже дорогостоящие элементы защиты, такие как голограммы, качественные канистры и упаковки. Это привело к росту количества дорогостоящих ремонтов. По данным международной сети автосервисов Fit Service, количество заказов на сумму от 50 000 до 100 000 рублей увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.