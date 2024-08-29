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Тихая поездка: как минимизировать шум от шин вашего автомобиля

Почему шины начинают шуметь после ремонта и как этого избежать
2:25
Авто

Шум от шин — это проблема, с которой сталкиваются многие водители, особенно те, кто ценит комфорт и тишину в салоне своего автомобиля. Эксперты портала njcar. ru объяснили, почему возникает шум от шин и как можно минимизировать его влияние на комфорт в поездке.

Почему шины начинают шуметь после ремонта и как этого избежать
Фото: Wikipedia by Stiopa, CC BY-SA 3.0

Современные автомобили, особенно в премиальном сегменте, обеспечивают высокий уровень акустического комфорта. Это позволяет водителям наслаждаться поездкой, общаться без напряжения, слушать музыку на умеренной громкости и не беспокоиться о внешних звуках. Важным аспектом поддержания этого комфорта является правильный выбор шин с минимальным уровнем шума и качественная шумоизоляция салона.

Основная причина шума от шин связана с конструкцией протектора. Канавки на протекторе, предназначенные для отвода воды, создают аэродинамический шум, когда через них проходят воздушные потоки. Чем глубже и шире эти канавки, тем более выраженным становится шум.

Помимо этого, качество дорожного покрытия играет ключевую роль. Ровная асфальтовая поверхность минимизирует шум, в то время как неровности и трещины на дороге создают резкие и раздражающие звуки, которые легко проникают в салон.

Давление в шинах также влияет на уровень шума. Перекачанные шины, хотя и способствуют экономии топлива, производят больше шума, тогда как недокачанные шины не только усиливают шум, но и могут перегреваться, увеличивать расход топлива и ухудшать управляемость автомобиля. Неправильное давление приводит к быстрому износу покрышек и снижению их срока службы.

Даже новые и качественные шины могут начать шуметь после некачественного ремонта. Например, если каркас шины был поврежден и неправильно восстановлен, это может привести к появлению гула, который особенно заметен в ранее бесшумном автомобиле.

Наконец, размер шин также играет роль в уровне шума. Увеличенные шины, хотя и могут улучшить сцепление с дорогой, обычно создают больше шума. Чтобы избежать этого, важно правильно подбирать размеры шин, следить за их состоянием, регулярно проверять давление и обращаться за ремонтом только к проверенным специалистам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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