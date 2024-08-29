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Альтернатива капитальному ремонту: стоит ли покупать китайский двигатель

Как сэкономить на ремонте двигателя и не пожалеть: советы эксперта
1:55
Авто

Некоторые владельцы корейских и японских автомобилей, столкнувшись с необходимостью капитального ремонта двигателя, предпочитают вместо этого покупать новый китайский двигатель. Однако такой выбор не всегда оказывается удачным, как рассказал технический специалист сервиса "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максим Затимов в интервью порталу "АвтоВзгляд".

Как сэкономить на ремонте двигателя и не пожалеть: советы эксперта
Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Главная причина, по которой автовладельцы выбирают китайские двигатели, — это их цена. Как отмечает Затимов, такие двигатели легко устанавливаются на место старых, подходя "болт в болт", и их стоимость зачастую оказывается вдвое ниже, чем капитальный ремонт оригинального мотора.

Однако, по словам эксперта, эти китайские агрегаты массово завозятся из ОАЭ через Белоруссию и продаются практически без гарантии. В лучшем случае, гарантия распространяется только на первый запуск двигателя. Качество таких двигателей оставляет желать лучшего: они изготовлены из низкокачественных материалов, что приводит к частым и серьезным поломкам.

"Мотор крайне низкого качества, сыромятина, которая вообще не ходит. Прогорают поршни, причем иногда уже на первых 20 000 км. Ломаются поршневые кольца, проворачиваются вкладыши, клапаны лучше сразу заменить. Одним словом, качество отвратительное", — отметил Затимов.

Он советует автовладельцам не искать легких путей и подходить к ремонту двигателя ответственно. Затимов подчеркивает, что стоит быть честным с самим собой и понимать, что качественный ремонт требует серьезных вложений, качественных запчастей и работы опытного мастера. Попытка сэкономить на китайском двигателе может обернуться еще большими расходами, которые уже невозможно будет компенсировать.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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