Восстановление номера автомобиля: как обойтись без штрафов

Восстановление номера автомобиля: что можно и что нельзя делать

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Если государственный номер вашего автомобиля повредился, не обязательно сразу заказывать новую табличку — существует более экономичный способ решения этой проблемы. Номера на автомобилях сделаны из металла и покрыты краской, которая со временем может стираться из-за агрессивной мойки или попадания камней. Когда номер становится плохо читаемым, это может вызвать вопросы у полиции.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

В интервью порталу njcar.ru юрист рассказал, что можно сделать, если номер вашего автомобиля поврежден во время поездки.

Один из самых простых способов — поменять местами передний и задний номера. Если передний номер сильно пострадал, а задний остался в хорошем состоянии, этот прием может помочь. Патрульные обычно обращают внимание на переднюю часть автомобиля, в то время как задний номер часто остается вне их поля зрения.

Другой вариант — заказать новый номер в специализированной компании, однако это может занять время и не всегда возможно, если вы находитесь в дороге. Самостоятельное восстановление номера не запрещено законом, так как прямого запрета на подкрашивание номерного знака нет. Но стоит помнить, что согласно статье 12.2 КоАП РФ, управление автомобилем с измененными номерами может привести к штрафу в размере 5000 рублей или лишению прав на срок от одного до трех месяцев.

Номерной знак должен соответствовать ГОСТу, и простое использование белой краски не подойдет, так как воспроизвести светоотражающие свойства эмали в домашних условиях сложно.

Если на номере пострадали только цифры и буквы, а форма и цвет таблички остались неизменными, подкрашивание не искажает внешний вид номера и не затрудняет его идентификацию. В таких случаях можно самостоятельно обновить потемневшие цифры, например, с помощью водостойкого черного маркера с широким наконечником.