Последствия отказа от замены масла: мнение эксперта

Автоэксперт Васильев объяснил, чем опасен отказ от замены масла

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Каждый водитель знает, что регулярная замена масла в двигателе — это основа для долгой и бесперебойной работы автомобиля. Но что произойдет, если совсем не менять масло? Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев в интервью "Российской газете".

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По словам Васильева, в современных турбодвигателях последствия такой халатности появятся довольно быстро. Угар, накапливающийся внутри двигателя, и другие проблемы будут снижать уровень масла в системе, одновременно ухудшая его смазывающие свойства и увеличивая вязкость.

"В итоге это приведет к повышению тепловой нагрузки на трущиеся детали двигателя. Падение давления в системе смазки может привести к заклиниванию мотора, что неизбежно повлечет за собой дорогостоящий ремонт, который никак не сопоставим с затратами на регулярную замену масла", — объяснил эксперт.

В случае с более старыми и простыми двигателями, отказ от замены масла проявит себя позже, но это все равно произойдет, предупреждает Васильев.

"Бывали случаи, когда двигатели американских автомобилей продолжали работать, несмотря на то, что масло в них превратилось в нечто похожее на солидол. Однако в конечном счете это все равно приводило к необходимости ремонта", — отметил автоэксперт.