Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капуста до весны: 7 эффективных методов ее длительного хранения
Как не остаться без компенсации при потере посадочного талона
Ким Кардашьян привезла своих детей на стадион "Бернабеу"
В Госдуме предложили запретить строительство маленьких однокомнатных квартир, чтобы увеличить рождаемость
Как обустроить квартиру-студию: 5 советов
Массивные кольца: кому они не подходят и как выбрать идеальное украшение?
Карен Хачанов проиграл Эвансу на US Open в Нью-Йорке
Рецепт домашних кексов, которые всегда получаются идеальными
Исследование: россияне чаще всего благодарят хирургов и онкологов

Заправочный пистолет не дает залить полный бак? Вот что нужно делать

Владелец АЗС назвал 3 способа залить в бак автомобиля больше топлива
2:09
Авто

Автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда заправочный пистолет отключается, несмотря на то, что бак еще не заполнен полностью. Кто виноват в этом: водитель, автомобиль или оборудование на АЗС? Владелец одной из заправок поделился своими наблюдениями и объяснил, как избежать этой проблемы и заправить автомобиль максимально полно.

Владелец АЗС назвал 3 способа залить в бак автомобиля больше топлива
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Часто начинающие водители сталкиваются с проблемой, когда пистолет вставлен неправильно. Металлический рычаг может быть недостаточно сильно нажат или установлен под неправильным углом, что приводит к зацеплению за края заливной горловины бака. В таких случаях срабатывает механизм защиты, который автоматически отключает подачу топлива.

Но даже если пистолет установлен правильно, а заправка все равно прерывается, причина может заключаться в нарушении вентиляции заливной горловины. Внутри нее проходит трубка абсорбера диаметром около 10 мм, которая может засориться или изогнуться. Для устранения этой проблемы нужно прочистить или заменить трубку, либо заливную горловину в целом.

Еще одна возможная причина — неисправность защитного клапана внутри бака. Этот клапан предназначен для предотвращения утечки топлива в случае аварии или переворота автомобиля, но иногда он может сработать неправильно, что приводит к преждевременному отключению пистолета.

В некоторых случаях проблемы могут быть связаны с неисправностями оборудования на самой АЗС. Если при заправке на другой станции проблема исчезает, значит, причина может быть в неисправности конкретной заправочной станции.

Если пистолет продолжает отключаться, можно попробовать уменьшить скорость подачи топлива, установив фиксатор ручки в среднее положение. Если это не помогает, можно регулировать подачу вручную, удерживая курок на минимуме, или вставить монетку между курком и корпусом для более медленного наполнения. В случае перегиба патрубка можно попробовать изменить положение пистолета.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
Сводка с фронта: на Украине уничтожены ангары с F-16, колонны техники армии Белоруссии движутся к Украине
Топ-3 самых умных пород мурлык
Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков Дмитрий Плотников "Америка" так и не долетела до Северного полюса Сергей Лебедев
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Красивый и подтянутый пресс за 30 дней: выполняйте эту тренировку
Огромные трицепсы без усилий: одно простое упражнение
Огромные трицепсы без усилий: одно простое упражнение
Последние материалы
Ким Кардашьян привезла своих детей на стадион "Бернабеу"
В Госдуме предложили запретить строительство маленьких однокомнатных квартир, чтобы увеличить рождаемость
Как обустроить квартиру-студию: 5 советов
Массивные кольца: кому они не подходят и как выбрать идеальное украшение?
Рецепт домашних кексов, которые всегда получаются идеальными
Карен Хачанов проиграл Эвансу на US Open в Нью-Йорке
Исследование: россияне чаще всего благодарят хирургов и онкологов
Университет ИТМО: наночастицы на базе оксида меди избирательно уничтожают вредоносные бактерии
В США высказали подозрения из-за нового дрона КНДР
Как сделать картофель фри полезным: рецепт без масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.