Заправочный пистолет не дает залить полный бак? Вот что нужно делать

Владелец АЗС назвал 3 способа залить в бак автомобиля больше топлива

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Автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда заправочный пистолет отключается, несмотря на то, что бак еще не заполнен полностью. Кто виноват в этом: водитель, автомобиль или оборудование на АЗС? Владелец одной из заправок поделился своими наблюдениями и объяснил, как избежать этой проблемы и заправить автомобиль максимально полно.

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Часто начинающие водители сталкиваются с проблемой, когда пистолет вставлен неправильно. Металлический рычаг может быть недостаточно сильно нажат или установлен под неправильным углом, что приводит к зацеплению за края заливной горловины бака. В таких случаях срабатывает механизм защиты, который автоматически отключает подачу топлива.

Но даже если пистолет установлен правильно, а заправка все равно прерывается, причина может заключаться в нарушении вентиляции заливной горловины. Внутри нее проходит трубка абсорбера диаметром около 10 мм, которая может засориться или изогнуться. Для устранения этой проблемы нужно прочистить или заменить трубку, либо заливную горловину в целом.

Еще одна возможная причина — неисправность защитного клапана внутри бака. Этот клапан предназначен для предотвращения утечки топлива в случае аварии или переворота автомобиля, но иногда он может сработать неправильно, что приводит к преждевременному отключению пистолета.

В некоторых случаях проблемы могут быть связаны с неисправностями оборудования на самой АЗС. Если при заправке на другой станции проблема исчезает, значит, причина может быть в неисправности конкретной заправочной станции.

Если пистолет продолжает отключаться, можно попробовать уменьшить скорость подачи топлива, установив фиксатор ручки в среднее положение. Если это не помогает, можно регулировать подачу вручную, удерживая курок на минимуме, или вставить монетку между курком и корпусом для более медленного наполнения. В случае перегиба патрубка можно попробовать изменить положение пистолета.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.