Как рост цен на авто изменил подход россиян к владению машинами

Россияне будут дольше пользоваться авто из-за увеличения сроков кредита

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоэксперт, руководитель по развитию бизнеса проекта "Автотека", Константин Болдырев, отметил, что в России из-за подорожания автомобилей увеличились сроки погашения автокредитов. Это может привести к тому, что владельцы будут дольше пользоваться своими машинами.

Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Болдырев рассказал, что около половины новых автомобилей в России приобретается в кредит. Ранее средний срок погашения автокредита составлял пять лет, и многие автовладельцы предпочитали не менять машину, пока полностью не выплатят долг. Однако в этом году из-за роста цен на автомобили, сроки выплаты кредита увеличились до девяти лет, что, соответственно, может повлиять на продолжительность владения автомобилем.

Эксперт также подчеркнул, что при принятии решения о замене автомобиля важно учитывать не только возраст машины, но и её пробег, техническое состояние и рыночную ситуацию. Многие россияне стремятся сменить машину на более качественную модель, но в условиях роста цен сроки замены увеличиваются, особенно в ценовых сегментах до 1,5 и до 3 миллионов рублей.

Кроме того, перед продажей своего автомобиля стоит обратить внимание на возможные обновления интересующей модели. Иногда более выгодным решением будет подождать выхода новой версии автомобиля.

Ранее издание "За рулём" сообщало о поступлении в Россию нового кроссовера Toyota, который по цене оказался дешевле некоторых китайских моделей.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.